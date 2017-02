Vom regionalen Papierhändler zum Global Player

Kuppenheim - Ein mittelständischer Global Player produziert am Ende des Kanaldamms in Kuppenheim technische Spezialpapiere, die in die ganze Welt gehen: Seit 56 Jahren stellt das Kuppenheimer Werk der Krempel-Group aus Zellulosefasern Elektropressspan her, ein hochwertiges Isoliermaterial für elektrotechnische Anwendungen. Im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" besteht am Freitag, 10. März, für 30 Personen die Möglichkeit, das Werk zu erkunden.

August Krempel gründete 1871 in Stuttgart einen regionalen Papierhandel, 40 Jahre später erwarb er eine Papiermühle in Vaihingen an der Enz. Diese Mühle bildete die Grundlage für die Herstellung von Elektroisolierstoffen. Heute hat Krempel weltweit zehn Produktionsstätten, fünf davon in Deutschland.

Im Jahr 1961 wurde in Kuppenheim ein neues Werk errichtet, in dem seither Pressspan, Mehrschichtisolierstoffe und Speziallaminate hergestellt werden. Das Werk in Vaihingen wurde auf die Produktion von Faserverbundwerkstoffen umgestellt. Vor dem Hintergrund des Solarbooms in Deutschland investierte die Krempel-Group im Jahr 2011 rund 22 Millionen Euro für den Bau von zwei Hallen und den Kauf einer Beschichtungsmaschine.

Für die Rückseite von Solarmodulen werden in Kuppenheim witterungsbeständige Folien hergestellt. "Im Zeitraum von 2007 bis 2011 haben wir unsere Produktionsfläche in Kuppenheim fast verdoppelt", erläutert Produktionsleiter Albrecht Krieg im BT-Gespräch. Doch die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen ist mittlerweile deutlich gesunken: "Das hat uns voll getroffen, den Einbruch haben aber alle sehr zu spüren bekommen", erläutert Krieg. Waren 2011 noch 178 Mitarbeiter in Kuppenheim beschäftigt, so sind es aktuell 138.

Dass Krempel den Rückgang im Solarbereich aber dennoch relativ gut verkraftet hat, liegt zum einen daran, dass der Mittelständler mit Sitz in Vaihingen/Enz Kunden in aller Welt beliefert, zum anderen haben die Kuppenheimer die Produktion schwerpunktmäßig auf die Herstellung von Laminaten für die Elektrotechnik umgestellt. Auch wurden Produkte, die früher fremdgefertigt wurden, ins eigene Werk geholt.

Einen weiteren Auftragsschub erfuhr Krempel durch die in den vergangenen Jahren gestiegene Produktion von Hybridfahrzeugen und Elektroautos, vor allem auf dem europäischen Markt. "Es werden immer mehr kleinere Motoren mit höherer Leistungsdichte entwickelt", erläutert Marketingleiter Reinhard Kersten. Dieser Umstand führe dazu, dass die Motoren schnell heiß werden, also gelte es, die hohen Temperaturen und die Wärmeabfuhr in den Griff zu bekommen: "Die elektrischen Isoliermaterialien müssen sehr große Temperaturschwankungen aushalten können", verdeutlicht er. Und genau in dieser Hinsicht verfüge Krempel über ein jahrzehntelanges Know-how.

So mischt man beispielsweise selbst den Kleber, der für die Herstellung von Speziallaminaten erforderlich ist. Die Brexit-Diskussion verfolgt die Unternehmensleitung zwar aufmerksam, aber doch mit einer gewissen Entspanntheit: "Alle Vorhersagen bezüglich möglicher Auswirkungen auf deutsche Firmen sind nur Spekulation", urteilt Kersten. Das Gleiche gelte für Prognosen bezüglich des US-Markts, wohin vor allem Isolierstoffe für den Hochspannungsbereich gehen. Dort ist Krempel mit einer Vertriebsgesellschaft in New Hampshire vertreten, eine von insgesamt 67 weltweit.

Die Krempel-Group kann auf eine breite Produktionspalette bauen: Neben den genannten Elektroisolierstoffen und Solarmaterialien stellt das Unternehmen auch Verbundwerkstoffe her, die in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinenbau oder der Medizintechnik eingesetzt werden. Des Weiteren produziert Krempel Elektronikmaterialien, die als Basis für flexible gedruckte Schaltungen und Smart Cards dienen, Spezialfolien und Thermoisolationen für den Industrie-, Automotive- und Haushaltsbereich.

Hierfür sind Fachkräfte erforderlich, und deshalb bildet Krempel seit Jahrzehnten aus. Aktuell gibt es drei Azubis in Kuppenheim, drei weitere sollen dieses Jahr noch eingestellt werden, führt Produktionsleiter Krieg aus.

In der Vergangenheit habe die Mund-zu-Mund-Propaganda gut geklappt, doch die geburtenschwachen Jahrgänge machen sich nun mittlerweile bemerkbar, berichtet Krieg. Deshalb ist das Traditionsunternehmen nun seit neuestem auch auf Facebook und Youtube präsent, um junge Leute zu erreichen.

Die Krempel-Group hat im vergangenen Jahr mit rund 1200 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 185 Millionen Euro erzielt.