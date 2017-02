Der Rathauschef als Denkmal

Rastatt - Die kommunalen Schaltzentralen sind in Narrenhand, die Stadt- und Ortsoberen abgesetzt, und kostümierte Menschen tanzen dazu auf den Vorplätzen der Macht: Seit dem gestrigen schmutzigen Donnerstag halten die Narren wieder allerorten die Zepter und Rathausschlüssel in der Hand.

Zahlreiche Feierwillige versammelten sich ab Vormittag zu den traditionellen Rathausstürmungen. In Rastatt musste sich Bürgermeister Arne Pfirrmann anstelle des erkrankten OB Hans Jürgen Pütsch den Abordnungen der Fasnachtsvereine GroKaGe, Ra-Ka-Ge, KNG und Interessengemeinschaft Rastatter Narren beugen, die zuvor bereits erfolgreich den Winter vertrieben hatten - die Sonne schien jedenfalls frühlingshaft auf das Treiben. Anklage gegen die abgesetzte Rathausspitze: Per "Denkmalschach" die Bürger zu irritieren und ihnen ihre traditionellen Plätze zu nehmen. Als Beispiele wurden genannt: Ein einst vom Schlossplatz wegversetztes Denkmal, der von der Kreuzung Kehler/Badener Straße in den Stadtpark gewanderte Fernkabelbär, die Pläne, das 30er-Denkmal vom Postparkplatz auf den Röttererberg zu versetzen - und Gerüchte, wonach gar der Goldene Mann auf dem Dach des Schlosses einem Eisernen Pütsch weichen solle. Pfirrmann ("das sind Fake News!") lieferte zwar "alternative Fakten", konnte aber das Urteil gegen den OB gleichwohl nicht verhindern: Dieser muss nun beim nächsten Stadtfest an verschiedenen Stellen selbst in Gestalt eines Denkmals Geld für den guten Zweck sammeln, beispielsweise für den "Förderverein Rastatter Martinsumzug", wie es mit närrischem Augenzwinkern hieß. Die Generalprobe als "Denkmal" musste gestern Stellvertreter Pfirrmann absolvieren.

Im Landratsamt übernahmen unterdessen die närrischen Mitarbeiterinnen selbst die Macht. Sie überwältigten Landrat Jürgen Bäuerle, kostümierten ihn als Biene und zerrten ihn vor die grölende Beschäftigten-Schar im Kreistagssaal, wo ihm die Leviten gelesen wurden. Beklagt wurde unter anderem, dass die Arbeitsameisen im Haus jetzt mit den Arbeitsbienen auf dem Dach Konkurrenz bekommen haben (wir berichtet, produzieren in der Tat zwei Bienenvölker auf dem Dach der Verwaltungsbehörde Honig). Der Landrat ganz offensiv: Die Produktion dieses "Amtsgolds" soll noch gesteigert werden, weshalb die tägliche Arbeitszeit auf 20 Stunden erhöht werde...