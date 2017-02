Bahn saniert beschädigte Straßen

Rastatt (red) - Die umfangreichen Maßnahmen beim Bau des Tunnels Rastatt sorgten in Niederbühl für erhöhten Straßenverkehr. Die täglichen Fahrten mit zum Teil schweren Lastkraftwagen führten an einigen Straßen zu Schäden, die nun auf Kosten der Deutschen Bahn behoben werden. "Für die aufgetretenen Beschädigungen möchte sich die Deutsche Bahn ausdrücklich entschuldigen und sich für das Verständnis der Bevölkerung in Niederbühl bedanken", heißt es in einer Pressemitteilung. Im Kreuzungsbereich Hansjakob-/Ringstraße werden nun die sanierungsbedürftigen Bereiche bis in eine Tiefe von rund 15 Zentimetern erneuert. Dazu wird die derzeitige Oberfläche abgetragen und neu asphaltiert. Zusätzlich finden Ausbesserungsarbeiten am Pflaster des Fußwegs statt, um Stolperfallen zu vermeiden. Auch im Bereich der Kreuzung Hansjakobstraße und Hans-Thoma-Straße ist die Straßenoberfläche teilweise beschädigt. Dort wird an den betroffenen Stellen ebenfalls eine neue Asphaltschicht die Schäden ausgleichen. Die Arbeiten sollen ab dem 6. März über die Bühne gehen. Ab dann muss die Ringstraße bis zum 17. März vollständig gesperrt werden, so die Mitteilung. Die Umleitung erfolgt über Laurentius-, Hilda-, Hans-Thoma-, Grünewald- und Hansjakobstraße.