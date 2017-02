Eisern auf der Erfolgsspur

Bietigheim - Vor der Arbeit eine Stunde joggen, nach Feierabend Radtouren oder Schwimmtraining: Für den Bietigheimer Kai Schröder ist Sport aus dem Alltag nicht wegzudenken. Ungefähr 20 Stunden pro Woche trainiert der 40-Jährige im Sommer. Nicht nur, weil es ihm Spaß macht. Schröder ist Triathlet - und hat schon fünfmal am Ironman teilgenommen. Und ohne Training wären die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen, die bei einem Ironman bewältig werden müssen, eben nicht zu machen.

"Ich dachte nie, dass ich das schaffen kann", rekapituliert Schröder neun Jahre nach seinem ersten Ironman. Warum? Er schmunzelt: "Ich bin ein schlechter Schwimmer."

So schlecht kann er allerdings nicht sein. Betrachtet man seine aktuelle Position, errechnet aus den vergangenen drei Ironman-Teilnahmen, liegt er in seiner Altersklasse weltweit auf Rang 134 von rund 29 000 Athleten. In Deutschland mit mehr als 1 000 Konkurrenten ist Schröder Dritter.

Trotzdem dauerte es einige Zeit von der Idee, Triathlet zu werden, bis zu den ersten Erfolgen. "Fasziniert hat mich der Ironman, seit 1997 der Deutsche Thomas Hellriegel auf Hawaii gewonnen hat", blickt der 40-Jährige zurück. Im Laufe der Jahre trainierte Schröder immer mehr, trat 2006 in die SG Stern Gaggenau ein - und nahm an seinem ersten Triathlon teil. Natürlich noch nicht die Langdistanz, zu der der Ironman zählt. "Da bin ich auf den Geschmack gekommen", erzählt der Bietigheimer. Das für ihn Reizvolle: In dieser Sportart könne man - egal in welchem Alter - recht erfolgreich sein. Für Schröder ist der Triathlon ein sportliches Projekt, bei dem sich jeder seine persönlichen Ziele stecken könne. Wenn man gesund sei und Spaß am Sport habe, ist Schröder überzeugt: "Das ist für jedermann was."

Apropos gesund: Oft bekommt der 40-Jährige diesen Satz mit Blick auf sein Sportpensum zu hören: "Das kann doch nicht gesund sein." Seine Antwort: Er habe keine gesundheitlichen Probleme. Schröder grinst. "Na gut, der Wettkampf ist vielleicht nicht gesund", gibt er zu. Aber das Training sei es definitiv. Darüber hinaus lägen Triathleten weit hinten, was Verletzungen betrifft. Und Wettkämpfe fänden ohnehin nicht so oft statt. "Die merkt man dann aber noch zwei Wochen danach", berichtet Schröder. Und älter fühle man sich auch eine Weile - bis der Körper sich regeneriert hat.

Er selbst hat sich nur einmal beim Trainieren ernsthaft verletzt, das war 2009, ein Jahr nach seinem ersten Triathlon. Die Diagnose: Meniskusriss. Mehrere Monate musste Schröder danach pausieren. "Da bin ich aus dem Rhythmus gekommen, was das Training angeht." Die Karriere schien beendet, bevor sie richtig angefangen hatte. Doch Schröder bekam noch einmal die Kurve. Seit drei Jahren startet er nun richtig durch.

Triathlon-Langdistanzen hat er mittlerweile in Roth, Köln, Arizona, Maastricht und Barcelona - dort mit der persönlichen Bestzeit von neun Stunden und 45 Minuten - absolviert. Hinzu kamen Halbdistanzen auf Mallorca, in Deutschland und sogar in China. Dort qualifizierte sich Schröder 2016 für die Weltmeisterschaft der Ironman-Halbdistanz am 10. September in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee. "Das war bislang mein Karrierehighlight", schwärmt Schröder.

Nun kann er sich in einigen Monaten mit den besten Athleten messen. Doch nicht nur wegen der WM-Qualifikation ist Schröder die Zeit in China positiv in Erinnerung geblieben. Dort habe er sich gefühlt wie ein Superstar. Ständig sei er angesprochen worden, ob er Ironman-Teilnehmer sei, die Asiaten wollten Fotos mit ihm machen, er musste Kinder auf den Arm nehmen. "Vor allem ein Vereinskamerad und ich - wir beide groß und blond - sind aufgefallen wie die bunten Hunde." Beim Wettkampf selbst gab es massenweise Zuschauer am Straßenrand, Hubschrauber mit Fernsehteams berichteten über den Tag. "Das war großes Kino, so hätten wir das nicht erwartet", zeigt sich Schröder noch immer überwältigt. Für Überwältigung könnte auch die Erfüllung eines weiteren Traums sorgen: die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii, für den es nur eine begrenzte Zahl von Plätzen gibt. Um das zu erreichen, heißt es für Schröder: weitertrainieren. Kein Problem für ihn. Er verrät: "Das Training gehört dazu - wie Essen und Trinken."