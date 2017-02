Vereinsheim nachträglich legalisiert Au am Rhein (HH) - Ein Bauantrag für einen Lagerraum, um den die Auer Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde ihr Domizil erweitern wollte, förderte im vergangenen Jahr eine Überraschung zutage. Es stellte sich nämlich heraus, dass für die gesamte Anlage, die Übungsplatz und Vereinsheim umfasst, nie eine Baugenehmigung erteilt worden ist (wir berichteten). Aber die Baulichkeiten in freier Flur gibt es seit "nahezu 50 Jahren", wie Bürgermeister Hartwig Rihm in der jüngsten Gemeinderatssitzung feststellte, in der die Sache erneut auf der Tagesordnung stand. Das Refugium der Hundefreunde liegt im Gewann "Weierheck" im Naturschutzgebiet Rheinniederung, was die Angelegenheit zusätzlich erschwerte, wie in der Sitzungsunterlage angemerkt wurde. Doch der Rathauschef konnte mitteilen, dass in Gesprächen mit dem Regierungspräsidium und dem Landratsamt, insbesondere den Naturschutzdezernaten, eine Lösung gefunden worden sei, um alles nachträglich zu legalisieren. Die Behörden hätten "eingesehen, dass man einen 50 Jahre alten Verein nicht wegschicken kann". Der beantragte Anbau, für den ein bestehender Schuppen abgerissen werden soll, darf errichtet werden. Die Ortsgruppe Au am Rhein müsse sich aber im Gegenzug dazu verpflichten, künftig keine weiteren Erweiterungen mehr vorzunehmen. Das Vereinsheim muss außerdem durch eine Hecke eingegrünt und das gesamte Areal nach Vorgaben der Behörde "ökologisch wertvoll umgrünt" werden. Der dazugehörige Parkplatz, der früher ein Reisigplatz war, soll eingegrenzt werden. Ein Gastank, der hinter dem Vereinshaus auf einer Wiese steht, muss baurechtlich und sicherheitstechnisch geprüft werden. Die Auflagen müssen von Gemeinde und Verein in einem privatrechtlichen Pachtvertrag verankert werden. Die Ortsgruppe sei mit dieser Vorgehensweise einverstanden, gab Rihm bekannt, er habe diesen Lösungsvorschlag auch in der Jahreshauptversammlung erläutert. Der FWG-Fraktionsvorsitzende Walter Hettel fasste zusammen: "Der Bestand ist gesichert, eine kleine Erweiterung möglich." Die Abmachungen seien für Gemeinde und Verein "eine gute Lösung". Martin Kimmig, Sprecher der CDU-Fraktion, war derselben Meinung.

