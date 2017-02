Das Urteil fällt eindeutig aus

Muggensturm - Die Anklagepunkte wogen schwer, der Angeklagte zeigte sich wenig einsichtig, eine Verurteilung war unumgänglich. Muggensturms Bürgermeister Dietmar S.(päth) musste sich am schmutzigen Donnerstag zum ersten Mal vor einem Narrengericht verantworten.

Die Verfehlungen des Rathauschefs während des vergangenen Jahres waren offenbar so groß, dass sich die Strafkammer von GroKaGe und Alte Gross gezwungen sah, auf eine einfache Rathausstürmung zu verzichten und stattdessen eine unordentliche Verhandlung vor dem Narrengericht anzusetzen.

Am schmutzigen Donnerstag um 18 Uhr wurde der Prozess in der "Alten Kelter" mit dem Einzug der Rätschen schwingenden Alte Gross eröffnet. Gerichtssaal und Foyer waren mit närrischen Prozessbeobachtern bis auf den sprichwörtlichen letzten Platz gefüllt, als die Verfahrensbeteiligten ihre Plätze einnahmen: der Angeklagte, Bürgermeister Dietmar S., flankiert von seinem Verteidiger, Bauhof-Boss Hans Müller, Staatsanwalt Franco Bechler und der Vorsitzende Richter am Narrengericht, Stefan Reiter.

Der rief die Strafsache 0815/007 GroKaGe und Alte Gross gegen den Oberschultes Dietmar S. auf. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten mehrere Vergehen gegen diverse örtliche Vereine und die Bevölkerung vor.

Im Einzelnen umfasste die Anklage folgende Punkte. Erstens: die Nichtbegrüßung und Weigerung einer Glühwein-Verkostung aller Vereinsvorsitzenden auf dem Weihnachtsmarkt. Zweitens: Nicht alle Damen nach der Frauenfasnacht nach Hause gebracht zu haben. Drittens: Die Nichteinhaltung der Abmachung, die Masken der Alte Gross vor dem Narrenfrühstück am 6. Januar zu entstauben. Viertens: die vorsätzliche Verzögerung bei Straßenbaumaßnahmen und der Sanierung der Mehrzweckhalle, was zur Folge habe, dass sich die Vereine in muffigen Kellerbars treffen müssten.

Der Angeklagte Dietmar S. konterte die Vorwürfe mit einem trotzigen "Alles Schwachsinn", sein Anwalt wies darauf hin, dass sich sein Mandant keinerlei Schuld bewusst sei.

Diese Aussage und spätere wurden von den Beobachtern immer wieder mit einem gemeinsamen "Ui, Ui, Ui, Uiui, Au, Au, Au, Auau" kommentiert. Man fühlte sich in der "Alten Kelter" an den Chor aus der griechischen Tragödie erinnert. Der Angeklagte zeigte sich wenig einsichtig und besserwisserisch, lenkte von den Tatvorwürfen ab. Er wies alle Vorwürfe von sich, gab anderen die Schuld. Er sei ein Justizopfer, die Vorwürfe abenteuerlich. Sein Verteidiger wiederholte gebetsmühlenartig das Schuldunbewusstsein seines Mandanten.

Die Staatsanwaltschaft sah in ihrem Plädoyer Dietmar S. in allen Punkten schuldig und forderte eine Verurteilung zu Sozialstunden. Verteidiger Müller plädierte auf Freispruch und die Bezahlung seines Honorars.

Nach kurzer Beratung verkündete Richter Stefan Reiter das Urteil: Dietmar S. wurde nach den Paragrafen 11, 22, 33, 44... des Narren- und Fasnachtsgesetzbuchs verurteilt, an einem der nächsten Samstage für zwei Stunden im Edeka-Markt als Einpackhilfe den Muggensturmerinnen Gutes tun. Da nützte es Dietmar S. auch nichts mehr, nach der Verhandlung an die jüngsten Prozessbeobachter Süßigkeiten zu verteilen.

Die älteren hakten die Sache dann auch bald ab, und es hieß in der "Alten Kelter" in Anlehnung an einen bekannten Musikfilm "Der Prozess tanzt" .