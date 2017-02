Zahlreiche Rekorde und ein Hauch von Orient

"Der Wettbewerb für Baglama wird nur in Baden-Württemberg angeboten", berichtete der ehemalige Leiter der Rastatter Musikschule, Arnold Sesterheim, der in diesem Jahr zum letzten Mal für die Durchführung des Regionalwettbewerbs für den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden Wettbewerbs verantwortlich war. Während in Stuttgart 14 junge Musiker mit der Baglama an den Start gingen, waren es in Rastatt 51. Cem Kaygusuz, Sevda Toker, Rojda Sahin und Turna Kilic präsentierten Ausschnitte aus ihren Wettbewerbsbeiträgen auf der türkischen Laute und versprühten so einen Hauch von Orient beim diesjährigen Preisträgerkonzert. Ihre Beiträge untermalten die jungen Musiker mit Gesang. Für den Leiter des Kundencenters, Volker Schulze-Parmentier, ist die Aufnahme der Baglama in das Wettbewerbsprogramm nicht nur eine kulturelle Bereicherung, sondern auch ein Zeichen gelebter Integration. Er sprach von zahlreichen Rekorden des diesjährigen Wettbewerbs, an dem mit 150 Mädchen und Jungen so viele Musiker wie nie zuvor teilgenommen haben. 50 Musiker freuten sich über einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Dass man mit Musik nicht nur die Seele erreicht, sondern Musiker sich auch beim Lernen in der Schule leichter tun, berichtete die Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen: "Es ist ein Genuss, euch zuzuhören", sagte sie mit Blick auf die zahlreichen erfolgreichen Kinder und Jugendlichen, die sich über verschiedene Preise freuten. Der Leiter der Rastatter Musikschule, Markus Bruschke, dankte zahlreichen Unterstützern. "Nur durch sie kann ein solcher Wettbewerb durchgeführt werden", sagte er und sprach dabei auch seinen Vorgänger Arnold Sesterheim an, der den Regionalwettbewerb von 1982 bis 1993 und dann wieder von 2011 bis 2017 organisiert hatte. "Seit nunmehr 54 Jahren motiviert der bundesweite Wettbewerb junge Musikerinnen und Musiker zu besonderen Leistungen mit ihrem Instrument", sagte Bruschke, der auf die zahlreichen Wertungen verwies, die vor drei Wochen in den Musikschulen in Rastatt und Bühl abgenommen worden waren. Alleine die Teilnahme und das dadurch geförderte gezielte Üben verschiedener Stücke sei für viele junge Nachwuchsmusiker bereits ein großer Erfolg. All denen, die nun beim Landeswettbewerb ihr Können zeigen dürfen, wünschte Markus Bruschke viel Geduld beim Üben und viel Erfolg beim Vorspielen.

Beim Preisträgerkonzert präsentierten sich unter anderem Jana Nass (Harfe), Gloria und Gracia Wagner (Violine), Anna Groll (Gesang), Marie Leonore Rank, Julia Huber, Maria-Katharina Seckler (Streicher-Ensemble), Elena Szabó (Klavier), Luke Winter (Gitarre), Daria Ostroverkh, (Klavier) und Moritz Rothhaupt (Drum-Set), der neben "Two Princes" von den Spin Doctors auch eigene Improvisationen spielte.