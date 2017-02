Ökumene als ein Gebot der Stunde Rastatt (up) - Mit einem berührenden Gottesdienst hat Pfarrerin Angelika Schulze am Sonntag eine eindrucksvolle Bewerbung um die freie Pfarrstelle in der evangelischen Michaelsgemeinde abgegeben. Die 59-Jährige ist zurzeit noch in den nordbadischen Gemeinden Sindolsheim und Rosenberg als Seelsorgerin tätig und möchte nach Rastatt wechseln. Der bisherige Pfarrer Gerd August Stauch hatte seinen Posten nach drei Jahren geräumt (wir berichteten) und war nach Konstanz gewechselt. Nach dem Gottesdienst erklärte die Leiterin der Gemeindeversammlung, Irmgard Stamm, sie freue sich, dass im Lutherjahr eine Frau Pfarrerin in der Michaelsgemeinde werde, wie sie hoffe. Die Entscheidung darüber fällt am kommenden Mittwoch. Dann wird im Rahmen eines Gottesdienstes (19 Uhr) der Ältestenrat über die Bewerbung Schulzes abstimmen. Wahlberechtigt sind zudem Dekan Thomas Jammerthal sowie ein Vorstandsmitglied des Kirchengemeinderats. Schulze wurde im Jahr 1957 im Erzgebirge in der damaligen DDR geboren. Ihr Vater war ebenfalls Pfarrer, Geschwister hat sie nicht. 1975 konnte sie mit ihren Eltern aus der DDR ausreisen und fand in Heidelberg eine neue Heimat. Dort legte sie das Abitur ab und absolvierte ihr Theologiestudium, für das sie auch einige Semester nach München gezogen war. 1987 wurde sie an der St. Jakobs-Kirche in Gernsbach ordiniert, um anschließend als Pfarrvikarin nach Bad Bellingen zu gehen. Nach weiteren Pfarrstellen in Wertheim und Meersburg kam sie schließlich zu ihrer derzeitigen Stelle im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg. Sie habe sich geprüft, ob die dortige Tätigkeit noch ihre gottgegebene Aufgabe sei, da aufgrund zahlreicher verwaltungs- und bautechnischer Angelegenheiten für das Eigentliche kaum noch Zeit bleibe, sagte sie. In Rastatt erhoffe sie sich eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Pfarrgemeinden, auch mit den katholischen. Zu ihrem Verständnis von Gemeinde gehöre auch und vor allem, dass man sich gegenseitig zuhöre, sich gegenseitig stütze und manchmal vielleicht sogar trage. Auf die Frage eines Gemeindemitglieds, welches Bild sie denn von der Michaelsgemeinde habe, sagte Schulze, eine genaue Vorstellung habe sie sich ja noch nicht machen können, allerdings habe sie gelesen, dass Kirchenmusik und die Gottesdienste zu den Schwerpunkten gehörten. Das komme ihr, die Gottesdienste zu ihren zentralen Kompetenzen zähle, sehr entgegen. Wie sie es denn mit den Kindern halte, wollte ein anderes Gemeindemitglied wissen und ob diese auch im Gottesdienst bleiben dürften, wenn sie einmal lauter seien. Dies bejahte Schulze ausdrücklich, die Eltern sollten zunächst versuchen, ihre unruhig werdenden Kinder zu beruhigen, bevor sie mit ihnen nach draußen gingen. Auch für die Senioren will Schulze etwas tun, allerdings: "Man kann auch nicht alles für alle machen", sagte sie und kam darauf zu sprechen, wie sie schon Gottesdienste im Freien abgehalten habe und damit verbunden auch kleinere Wanderungen. Dies sei sehr gut angekommen. Für Gehbehinderte gab es andere Angebote. Als eine Neuerung könne sie sich in Rastatt vorstellen, an den Markttagen beispielsweise ein Mittagsgebet anzubieten. Wie sie es denn mit der Ökumene halte, lautete eine weitere Frage. "Die ist ein Gebot der Stunde", antwortete die Pfarrerin. Sie verfüge über zahlreiche Erfahrungen mit katholischen Kollegen und Gemeinden und freue sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen in Rastatt. Wie Dekan Thomas Jammerthal erläuterte, gebe es keine weiteren Bewerbungen um die vakante Stelle, Aufgabe des Ältestenkreises sei es jetzt, zu prüfen, ob Angelika Schulze zur Michaelsgemeinde passe. Falls dies am Mittwoch bejaht wird, könne sie im Sommer ihren Dienst antreten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

Förderverein besteht weiter Forbach (mm) - Der Schulförderverein Forbach-Weisenbach für die Klingenbach- und die Johann-Belzer-Schule hat einen neuen Vorstand. Die drohende Auflösung ist abgewendet. Die außerordentliche Sitzung war gut vorbereitet, für alle Posten gab es Bewerber (Foto: Gareus-Kugel). » Weitersagen (mm) - Der Schulförderverein Forbach-Weisenbach für die Klingenbach- und die Johann-Belzer-Schule hat einen neuen Vorstand. Die drohende Auflösung ist abgewendet. Die außerordentliche Sitzung war gut vorbereitet, für alle Posten gab es Bewerber (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr Karlsruhe

Mit Brustimplantaten zur Polizei Karlsruhe (lsw) - Eine junge Frau darf trotz ihrer Brustimplantate zur Polizei und ihre Ausbildung an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg fortsetzen. Die modernen Implantate seien kein Hindernis für den Polizeidienst, sagte ein Sprecher des Innenministeriums (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Eine junge Frau darf trotz ihrer Brustimplantate zur Polizei und ihre Ausbildung an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg fortsetzen. Die modernen Implantate seien kein Hindernis für den Polizeidienst, sagte ein Sprecher des Innenministeriums (Symbolfoto: dpa). » - Mehr