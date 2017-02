Wilde Hühner "statt im Stall beim Karneval"

Au am Rhein - Bei zwölf Grad legten sich gestern in Au am Rhein Frühlingsgefühle auf das Fasnachtstreiben. Als sich dann auch noch ein Galepperkarussell gleich in zwei Richtungen drehte und Bücher Füße bekamen, konnte einem schwindlig werden. Es war ein schönes Gefühl, genährt aus einem Ideenfundus, der herrliche Blüten trieb. Am 41. Umzug nahmen 83 Fuß- und Wagennummern teil, weit über die Hälfte davon war einheimische Produktion.

Rund 35 Gruppen waren zugereist, meist aus der nahen Nachbarschaft. Der Einzugsradius reichte über Plittersdorf, Gaggenau und Karlsruhe bis nach Speyer, Bad Bergzabern und Bühl. Zuschauer in Massen bildeten vor allem entlang der ersten Hälfte der Wegstrecke ein dichtes Spalier. Vor dem Rathaus betätigte sich Bürgermeister Hartwig Rihm zum letzten Mal als Umzugskommentator. Mit Wehmut? Ja, schon, "'s war halt immer schee", verdrückte das Ortsoberhaupt eine Träne im Knopfloch. Zusammen mit seinem langjährigen Co-Moderator Paul Schick lernte Rihm Walter Fleck als seinen Nachfolger in dieser Funktion ein.

Die Frage, wer ihn auf dem Chefsessel im Rathaus beerben soll, beantwortete ein Wagen voller Paradiesvögel: "Wir wollen uns bewerben." Sie trugen verdächtig blonde Frisuren. Für alle Fälle zeigte das Badische Markgräfliche Amtsgericht Präsenz, und eine "Bolizeihundestaffel" steckte ihre dicken Schnüffel vorsorglich mal "in alles". Dass auch eine Justizvollzugsanstalt durchs Dorf rollte, zeigte, dass man in Au auch hinter Schloss und Riegel kommen kann. Beim Umzug blühte dieses Schicksal niemand. Es machten nur schöne, nette, originelle Gestalten mit, Blaisen-Kraken, Pfauen, flotte Bienen, bedrohte Bienen, wilde Hühner aus Weier, die ihre Vogelgrippe "statt im Stall beim Karneval" auskurierten. Wildhüter ritten auf Straußen einher, Pandas waren dabei, ein rotes Pferd mit Fliegen, Cruella und 101 Dalmatiner. Eskimos, denen es "zu heiß für den Klimawandel" wurde, kamen gehörig ins Schwitzen. Dark Angels und Gondolieri schwammen auf den Narrenwogen mit.

Michel aus Lönneberga steckte immer noch mit dem Kopf in der Suppenschüssel. Zur illustren Gesellschaft gesellten sich Krümelmonster, Muppets, Mary Poppins, Hotzenplotz und seine Kumpane, Vogelscheuchen und ein Rehlein namens Bambi, das "endlich wieder Party im Oberwald" feiern durfte. Wilde Wikinger schifften mit aufgeblähtem Segel durch die Straßen, Vampire ließen ihre Opfer in luftiger Höhe baumeln. Es wurde zur Hasenjagd geblasen und getreu der Auer Bauernweisheit "Liebe vergeht, Hektar besteht" gegen alle Verlockungen Bodenständigkeit bewahrt. "Holla, die Waldfee" hieß eine Nummer, eine Aerobic-Selbsthilfegruppe war dabei. Es wurde über Monopoly und Casino-Glück in Las Vegas fantasiert und noch viele Einfälle mehr in Bilder umgesetzt.

Die Musikvereine Au am Rhein, Würmersheim, Durmersheim, die Bietjer Schdroosefetza und die "Original Egerländer Bauwagenmusikanten" sorgten für schmissige Klangkulissen. Ach ja, Donald Trump war auch präsent. Trotz Mehrfachausfertigung musste er sich zwischen Hexen und Fleischereifachverkäuferinnen unter "ferner liefen" ins Defilee der Narren einreihen.