Lehrer dürfen weiterhin kostenlos parken

(cri) - Der Erneuerung der Außenanlage der Realschule in Sinzheim (Foto: cri) nördlich des Haupteingangs in Richtung Altenburg-, Fremersberghalle und Taubenackergraben hat der Gemeinderat am Mittwochabend mehrheitlich zugestimmt. Kosten: rund 240 000 Euro. » - Mehr