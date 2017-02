Neuer Geist weht durch Bildungsstätte

Rastatt - Wenn sich die Karlschule wie gewünscht künftig "Gemeinschaftsschule an der Murg" nennen darf, dann ist der neue Name ein äußeres Zeichen dafür, wie sich die bisherige Werkrealschule ab dem kommenden Schuljahr ausrichten wird. "Wir versprechen uns neuen Schwung", sagen Rektorin Nina-Barbara Lauckner und ihr Stellvertreter Jan Werner. Dabei hat sich die Bildungsstätte im Dörfel bisher schon Grundzüge des neuen Schultyps einverleibt.

"Wir haben es uns schlimmer vorgestellt", sagt Lauckner mit Blick auf die Neuerungen, die auf die künftige Gemeinschaftsschule zukommen. Eine Steuergruppe hat Anfang 2015 ihre Arbeit aufgenommen - mit Unterstützung eines Fachberaters des Regierungspräsidiums und eines Schulrats. Im vergangenen Schuljahr begann man dann, schon mal in der ersten und fünften Klasse im Geiste der Gemeinschaftsschule zu unterrichten, die offiziell im September an den Start geht. Dann dürfte die Karlschule wohl auch Schüler außerhalb des Dörfels aufnehmen. Denn die bislang einzige Rastatter Gemeinschaftsschule, die Gustav-Heinemann-Schule, platzt aus allen Nähten. Auf Schülerlenkungsmaßnahmen stellt man sich deshalb schon ein.

Für Schüler, Pädagogen und Eltern ändert sich manches: Der Lehrer heißt jetzt Lernbegleiter, der in die Rolle eines Coachs schlüpfen soll. Schüler sind aufgefordert, Lerntagebücher zu führen. Statt Zeugnissen erhalten sie einen ausführlichen Lernentwicklungsbericht, in den nur auf Wunsch der Eltern auch Noten einfließen. Und: Sitzenbleiben gibt's nicht mehr.

Während der Lernzeiten finden Schüler in sogenannten Lernateliers zusammen. Mit dem selbst geführten und von Lehrern abgezeichneten Lerntagebuch sollen die Schüler ihr Arbeitsverhalten und ihre Lernerfolge selbst beobachten und darüber reflektieren. Als großen Gewinn sieht Rektorin Lauckner die Niveau-Differenzierungen in einzelnen Fächern: von grundlegend über mittel bis erweitert. Vorteil: Ein Schüler, der beispielsweise in Deutsch schwächer ist, kann in Mathematik auf einem höheren Niveau gefordert werden. "So was stärkt das Selbstbewusstsein." Am Ende können die Schüler den Hauptschul- oder Realschulabschluss erwerben.

Für die 50 Lehrer an der Schule bedeutet das, innerhalb der Lerngruppe stark zu differenzieren. Aber das war bisher schon Tagesgeschäft. "Heterogene Gruppen sind bei uns nichts Neues. Differenzieren mussten wir immer schon, weil es bei uns Multikulti gibt", schmunzelt Lauckner. Die Einrichtung ist bekannt für ihre Vielfalt durch Kinder mit ausländischen Wurzeln. 585 Schüler werden derzeit unterrichtet, die aus 38 Nationen stammen. Der Migrantenanteile liegt bei über 75 Prozent.

Vorbereitet ist das Kollegium also. Nachdem die Landesregierung grünes Licht für die Umwandlung in die Gemeinschaftsschule gegeben hatte, stehen jetzt noch einige Bauarbeiten an, um die Lichtbuchten im Gebäude in Lernateliers zu verwandeln. Ansonsten sieht sich das Schulleitungsteam gut gerüstet.

An den bisherigen Schwerpunkten soll sich nichts ändern. Das A und O bleiben Sprachförderung und Integration als Grundlage allen Lernens. Allein vier Vorbereitungsklassen (VKL), überwiegend mit Flüchtlingskindern, hat die Karlschule gebildet. Dem Thema Berufsorientierung mit Berufswegeplänen und Praktika - dafür lässt man sich eigens von der Industrie- und Handwerkskammer zertifizieren - schenkt man weiter größeren Raum. Weiteres Markenzeichen ist das Kids-Projekt (Kunst in der Schule), das der Förderverein unterstützt und Zweit- und Drittklässlern zugute kommt.

Hoffnung setzt das Kollegium darauf, dass sich die Bindung der Eltern an die Schule festigt. Künftig wird es verstärkt sogenannte Lernstandsgespräche geben - ein Instrument, das dazu beitragen könnte, dass der Aspekt Gemeinschaft im neuen Schulnamen tatsächlich stärker gelebt wird.

Ein Info-Abend zur Gemeinschaftsschule findet am Dienstag, 7. März, 18 Uhr, in der Aula statt. Tag der offenen Tür ist am Freitag, 17. März, von 15 bis 18 Uhr.