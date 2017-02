Rosenmontagsumzug nach Maß: Da lacht die Sonne

Sinzheim

Augenverletzung durch Konfetti Sinzheim (red) - Drei Platzverweise, drei stark betrunkene Narren und ein Verletzter: Das ist die Bilanz, die die Polizei nach dem Fasnachtsumzug am Sonntag in Kartung zieht. Die Beamten sind überzeugt, dass sich das Sicherheitskonzept in diesem Jahr bewährt hat (Foto: fs).

Gaggenau

Straßensperrungen wegen Umzügen Gaggenau (red) - Aufgrund von Fasnachtsumzügen gibt es Straßensperrungen über die tollen Tage im Murgtal. Los geht es am Samstag in Bad Rotenfels. Am Sonntag folgt dann der Umzug in Hörden und am Dienstag wird in Ottenau Straßenfasnacht gefeiert (Archivfoto: red/hap).