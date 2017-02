"Verzicht zu üben, ist gar nicht so einfach"

(dm) - Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt wieder die Fasten- oder auch Passionszeit, die in westlichen christlichen Kirchen als 40-tägige Vorbereitung auf das Osterfest gilt. Biblischer Hintergrund ist das ebenfalls 40-tägige Fasten Jesu in der Wüste. Ist das Thema Fastenzeit noch aktuell? Für manche ja, für viele nicht, wie eine nicht repräsentative Straßenumfrage ergab, bei der das BT versuchte, dem Thema auf den Grund zu gehen. Auf Schlemmereien zu verzichten, hat indes nicht nur religiöse Gründe. Wer hält sich an die Fastenzeit? Und wenn ja, warum? Das BT hat Passanten in der Rastatter Fußgängerzone und auf dem Marktplatz befragt (Fotos: dm).

Zu denen, die sich dazu bekennen, die Fastenzeit mitzumachen, gehört Sandra Wörther aus Rastatt. Vor allem weniger Süßes steht bei ihr ab heute auf dem Speiseplan. "Es geht ja um den Verzicht auf etwas, das man gerne mag", sagt sie. "Da gehören für mich im Übrigen auch das Handy oder andere Medien dazu." Sie mache das, um den inneren Willen zu stärken und mit manchen Dingen anschließend wieder bewusster umzugehen. "Am Ende freut man sich auch wieder auf die Tafel Schokolade."

Dr. Thomas Hatz aus Rastatt hingegen erklärt, dass er generell versuche, sich "gesund und vernünftig zu ernähren. Die Fastenzeit habe ich aber eigentlich noch nie eingehalten. Ich reduziere immer dann, wenn ich merke, dass es gut wäre, auf das eine oder andere zu verzichten."

Zita Cotten aus Ottersdorf hat sich vorgenommen, acht Tage durchzuhalten. "Auf Alkohol und Süßigkeiten zu verzichten, ist für mich kein Problem". Ansonsten will sie Weiteres reduzieren - "zum Beispiel das Stück Kuchen zum Mittagskaffee weglassen."

Norbert Ultsch aus Rastatt sagt: "Wir verzichten auf viele Dinge, die altersmäßig auf einen zukommen, da hat man kein Interesse mehr, seinen Körper noch mehr zu kasteien." Das religiöse Thema sei inzwischen ein bisschen außen vor für ihn. "Was mich zurzeit sehr beschäftigt, ist, dass in Somalia Menschen verdursten und verhungern, und die Welt und auch die großen Religionen darauf keine Antworten haben."

Für Ilona Ernst, gebürtige Rastatterin, die in Heidelberg wohnt und gerade mal wieder ihre Herkunftsstadt besucht, ist die Fastenzeit jedes Jahr ein Thema. "Kein Alkohol, keine Süßigkeiten und kein Fleisch", heißt es dann. "Weil es mir am schwersten fällt, darauf zu verzichten. Eine Herausforderung, aber ich habe es bislang jedes Jahr geschafft." Und warum? "Man lernt dabei etwas über sich: Verzicht zu üben, ist gar nicht so einfach."

Iris Sommerlatt aus Karlsruhe wiederum findet vorgegebene Daten eher schlecht. "Wenn ich mir etwas vorenthalten will, dann tue ich das, egal an welchem Datum. Ich werde in diesem Jahr 60, da lasse ich mir nichts mehr vorschreiben."

Christine Volkmer aus Rastatt dagegen lebt mit dem Kirchenjahr. Die Pfarrsekretärin in der Seelsorgeeinheit Iffezheim-Ried bezeichnet sich als "klassischen Fastengänger. Ich werde keinen Alkohol trinken und weniger Fleisch essen. Ich bin nicht so sehr der Internet- oder Auto-Faster, was es ja zurzeit auch gibt." Und: "Das Gebet gehört dazu." Die Kirchgängerin wird in der Zeit bis Ostern mit ihrem Kommunionkind gemeinsam Gottesdienste besuchen.

Achim Lehmann aus Muggensturm versucht ausdrücklich, sich "nach biblischen Grundsätzen auszurichten", wie er erklärt. Fastenzeit hält er aber nicht. Das sei kein biblisches Gebot, das man einzuhalten brauche.

Inge Kiefer aus Niederbühl hat schon mehrfach Heilfasten mitgemacht, das von der katholischen Frauengemeinschaft, in der sie aktiv ist, unter Anleitung einer Fachfrau angeboten wurde. "Das war eine tolle Erfahrung, wenn man das fertigbringt und sich von Tag zu Tag leichter fühlt. Man entgiftet ja auch." Aus gesundheitlichen Gründen gehe das nun nicht mehr. Trotzdem ist die Fastenzeit noch ein Thema für sie: "Jetzt esse ich keine Schokolade mehr."

Peter Volk aus Rastatt meint, dass die spirituelle Seite der Fastenzeit heutzutage nicht mehr so lebendig sei. Im kirchlichen Kontext und als gemeinsames Erlebnis sei die Fastenzeit sicher eine gute Erfahrung. Für ihn selbst sei dies "eine nicht mehr gelebte Gepflogenheit, auch wenn der Anspruch immer wieder auftaucht." Gleichwohl: "Ein paar Grenzen", was Genussmittel angeht, setze er sich auch. Das Fasten sei auch "ein Innehalten und Besinnen über die Brüchigkeit unserer Existenz".

Thomas Erden, in Pforzheim geboren und aufgewachsen, ist mit der Familie seit vielen Jahren Marktbeschicker in Rastatt und hat aramäische Wurzeln. Die Fastenzeit werde von Aschermittwoch bis Ostern streng eingehalten, wie er berichtet. "Bei uns macht die ganze Familie mit. Wir leben in der Zeit vegan, verzichten nach dem Vorbild Jesu 40 Tage lang auf alles Tierische." Das hätten schon die Großeltern so beigebracht bekommen und gaben das entsprechend weiter.