Helmut Schorpp tritt in Au am Rhein an

(hli) - Der Würmersheimer Ortsvorsteher Helmut Schorpp hat gestern angekündigt, sich für die Bürgermeisterwahl in Au am Rhein zu bewerben. Die Unterlagen will er heute persönlich im Rathaus abgeben.

"Ich bin mit Leib und Seele Kommunalpolitiker", erläutert der 54-jährige Diplom-Informatiker die Gründe für seine Kandidatur. Die Gemeinde Au am Rhein habe er schon lange liebgewonnen. Immer wieder sei er vor Ort angesprochen worden, ob er sich eine Kandidatur in Au am Rhein nicht vorstellen könne, resümiert Schorpp - zuletzt am Fasnachtsumzug am Wochenende. Zu diesem Zeitpunkt sei dann auch seine Entscheidung gefallen.

Seit fast 13 Jahren sitzt Schorpp im Gemeinderat Durmersheim sowie im Ortschaftsrat Würmersheim. Knapp acht Jahre ist er zudem Ortsvorsteher in Würmersheim, rund drei Jahre lang ist er darüber hinaus Mitglied des Kreistags Rastatt. Dass er im Falle einer gewonnenen Wahl seinen Posten als Ortsvorsteher niederlegen müsste, würde ihm nicht leichtfallen. Doch letzten Endes habe "alles seine Zeit". Für Würmersheim habe Schorpp, der verheiratet ist und drei Töchter hat, viel erreicht. Das Bürgermeisteramt in Au am Rhein sehe er als "reizvolle Herausforderung".

Schorpp, passionierter Angler und Mitglied des Bürgermeisterchors, ist zwar Vorsitzender des CDU-Ortsvereins Würmersheim, zur Wahl tritt er jedoch als unabhängiger und überparteilicher Kandidat an. "Ein Bürgermeister muss neutral sein", findet Schorpp.

Es ist nicht Schorpps erster Kampf um ein Bürgermeisteramt. 2014 trat er in Durmersheim gegen Amtsinhaber Andreas Augustin an, unterlag allerdings mit 44,3 Prozent.

Die Bewerbungsfrist in Au am Rhein läuft noch bis morgen, 18 Uhr. Bisher haben sich Martin Speil aus Karlsruhe sowie Michael Rastätter aus Au am Rhein beworben. Die Wahl findet am 26. März statt.