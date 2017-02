"Artgerechte Auslastung für jeden Hund" Von Sabine Wenzke Rastatt - "Die Ausbildung ist intensiv, spannend und macht riesigen Spaß", sagt David-Lee Layata. Der 36-Jährige ist Leiter der gemeinnützigen Suchhundestaffel Baden-Württemberg des Internationalen Hundeverbands (IHV). Diese hat sich auf die individuelle Personensuche, das sogenannte Mantrailing, spezialisiert, und gibt bei einem "Tag der offenen Tür" am 11. und 12. März Einblick in ihre Arbeit. Beim Mantrailing folgt der entsprechend ausgebildete Hund einer individuellen Geruchsspur, die jeder Mensch hinterlässt, wo er geht und steht. Das ist wie beim Fingerabdruck. Mit Hilfe eines Gegenstands, der eindeutig mit dem Geruch der zu suchenden Person (Referenzgeruch) behaftet ist, kann der Hund im Idealfall aus den unzähligen Düften verschiedener Menschen und der Umwelt die richtige Spur herausfiltern. Wie segensreich und lebensrettend der Einsatz dieser Trail-Hunde sein kann, schildert David-Lee Layata anhand eines Beispiels aus einem anderen Bundesland: Ein Junge war mit seinem Fahrrad unterwegs und kam abends nicht nach Hause. Die besorgte Mutter alarmierte die Suchhundestaffel, das Kind lag knapp 500 Meter vom Haus entfernt - es war gestürzt, bewusstlos und unterkühlt -, konnte aber gerettet werden, weil es rechtzeitig gefunden wurde. Schnelle Einsätze sind in solchen Fällen wichtig, sagt der Elchesheim-Illinger. "Erst nach 24 Stunden oder später mit der Suche zu beginnen, macht wenig Sinn. Da ist es für den Hund fast unmöglich, noch etwas zu finden. Das wissen wir aus der Praxis", betont Layata, der auch Ausbilder, Züchter sowie internationaler Zuchtschaurichter des IHV und Leistungsrichter ist. Die in Rastatt ansässige Staffel Baden-Württemberg hatte derlei Einsätze noch nicht. Sie befindet sich im Aufbau. Der erste Mantrail-Hund, ein Golden Retriever, steht aber kurz vor seiner Einsatzreife, die er aller Voraussicht nach mit der Prüfung im Frühjahr - und damit nach einer 24-monatigen Trainingsarbeit - erreichen wird. Er heißt "Nanuk", ist vier Jahre alt und gehört Nicole Hassert-Minet. Die 46-jährige Rastatterin ist Mitglied der Suchhundestaffel und bestätigt: "Trailing macht ihm Wahnsinnsspaß." "Nanuk", so beschreibt sie ihren Liebling, sei eigentlich ein ängstliches Tier. Doch wenn er einem Geruch auf der Fährte sei, dann kenne er gar keine Furcht mehr, sei ganz auf die Suche konzentriert und lasse sich auch durch nichts ablenken. Auch als Hundeführerin habe sie fürs Trailing einiges lernen müssen - etwa mit Karten und Kompass umzugehen oder ein Funkgerät zu bedienen. Und natürlich musste sie einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Bei der Staffel werde stets unter realen Bedingungen geübt - das heißt in der Stadt, im Wald oder im freien Gelände - bis dreimal die Woche rund zwei Stunden lang. Dankbar ist Layata für die Erlaubnis der betreffenden Jagdpächter: "Wir sind auf die Trainingsgelände angewiesen." "Mantrailing ist auch als Hobby und vor allen Dingen als artgerechte Auslastung für jeden Vierbeiner geeignet", rührt der 36-Jährige, der im Hauptberuf in der IT-Branche arbeitet und selbst einen Hund in Ausbildung hat, kräftig die Werbetrommel. Wer in der Staffel mitwirken will, der wird in Anlehnung an die amerikanischen Vorgaben der "Georgia K 9" von Jeff Schettler geschult, mit der die Suchhundestaffel eine Partnerschaft hat. Auch Prüfungen müssen abgelegt werden. Jeff Schettler war langjähriger Diensthundeführer der kalifornischen Polizei und Mitglied einer FBI-Spezialeinheit. David-Lee Layata und Alexander J. Probst, stellvertretender Vorsitzender des IHV, gehören zu den bislang elf GAK-9-Trailing-Trainern in Europa, die diese Ausbildung absolviert haben. Die Auffindungsquote von Personen liege beim Trailing weltweit bei 95 Prozent, so Layata. Bundesweit gibt es rund 110 Hund-Mensch-Teams der Suchhundestaffel, informiert Layata weiter, die Suchhundestaffel Baden-Württemberg besteht aus derzeit sechs, und möchte weitere Mitglieder gewinnen. Und: "Wir wollen, dass uns Private zu Einsätzen anfordern", formuliert Layata das künftige Ziel und fügt an: Der Einsatz sei für die Betroffenen kostenfrei. Die "Tage der offenen Tür", am 11. und 12. März finden auf dem Gelände der Firma Reif in der Hohlohstraße 9, jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Besucher können mit ihren Hunden selbst ins Mantrailing hineinschnuppern. Und es gibt auch Vorführungen. Kontakt: David-Lee Layata: (0151) 41908827, E-Mail: d.layata@dogforces.academy; www.dogforces.de

