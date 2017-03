"Kastration könnte viel Leid verhindern" Bietigheim (hli) - Wie viele wilde Katzen sie in den vergangenen 20 Jahren eingefangen hat und kastrieren ließ, kann die Bietigheimerin Erika Heeb nicht sagen. Es waren einfach zu viele. Momentan kümmert sie sich in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein "Animal in Need" - neben ihren vier eigenen Katzen - um ein halbes Dutzend verwilderter Tiere. Doch so langsam stößt Heeb an ihre Grenzen. Deshalb suchen sie und die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Jeanette Pollak, ein richtiges Zuhause für die Katzen. Die Problematik mit den wilden Tieren ist bei weitem nicht nur in Bietigheim zu finden. Das Ziel des Vereins ist es deshalb, die Bürgermeister von Gemeinden wie Elchesheim-Illingen, Au am Rhein, Bietigheim und Durmersheim an einen Tisch zu bringen. Denn am liebsten wäre es dem Tierschutzverein, wenn jede Gemeinde eine Kastrationspflicht für Katzen in ihre Satzung aufnehmen würde. "Damit könnte das Leid der Tiere gelindert werden", erläutert Vereinsvorsitzende Pollak. Neben diesem großen Ziel geht es den Tierschützern zurzeit aber in erster Linie um das Wohl der Tiere in Bietigheim. Oft würden die Katzen dort am Friedhof ausgesetzt, berichtet Pollak. Anfangs seien sie noch zahm, doch nach ein bis zwei Jahren "lassen sie sich nicht mehr anfassen". Da viele von den wilden Tieren nicht kastriert seien, vermehrten sie sich rasant. "Die Katzen bekommen bis zu acht Junge", verdeutlicht Erika Heeb. Geworfen wird zwei-, manchmal auch dreimal im Jahr. "Unsere Ressourcen sind langsam erschöpft", betont Pollak. Für die Bietigheimer Tiere, die mittlerweile bis auf eine Katze alle kastriert sind, suchen Pollak und Heeb daher händeringend nach einem neuen Platz. Am besten auf einem Bauernhof. Denn zwar sind die Vierbeiner daran gewöhnt, gefüttert und versorgt zu werden. Doch zahm werden sie wohl nicht mehr. "Auf einem Hof könnten die Katzen artgerecht leben", erläutert Pollak. Ein weiteres Problem wäre dann auch gelöst: Die Geduld der Anwohner ist aufgebraucht. Immer wieder beschweren sie sich bei Heeb über die Hinterlassenschaft der Tiere auf ihren Grundstücken - und fordern, dass die Katzen verschwinden. Für die Bietigheimerin eine Zwickmühle: "Es sind ja nicht meine Tiere. Trotzdem kann ich sich ja auch nicht verhungern lassen." Um wenigstens zu verhindern, dass die wilden Katzen sich weiter vermehren, fängt Heeb die Tiere ein und lässt sie kastrieren. Die Kosten dafür - zwischen 75 und 120 Euro pro Tier - übernimmt "Animal in Need". Ein einfaches Unterfangen ist das allerdings nicht. Die Falle, einen Käfig mit Klappe, stellt Heeb bei sich im Hof auf. Lockmittel darin: "Etwas Leckeres, zum Beispiel Thunfisch", verrät Heeb. Betritt die Katze den Käfig, geht die Klappe herunter. So schnell wie möglich geht es dann zum Tierarzt, der die Katzen kastriert. Doch die Tiere sind schlau, und nicht jedes tappt gleich in die Falle. Manchmal dauere es Monate, bis es klappe, zieht Heeb Bilanz. "Es ist ein mühseliges Geschäft", bringt es Pollak auf den Punkt. Obwohl, schiebt sie hinterher: Als "Geschäft" könne man ihre ehrenamtliche Arbeit nicht bezeichnen. Schließlich bekomme man für den Aufwand keinen Lohn. Im Gegenteil: Oft drohten Bürgern damit, die Tiere zu vergiften. Damit es so weit gar nicht mehr kommt, appellieren Pollak und Heeb an Katzenbesitzer, Verantwortung zu zeigen und ihre Tiere kastrieren zu lassen. Zur Not müsse eben ein Gesetz her und die Einhaltung kontrolliert werden. Des Weiteren bittet der Verein um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer eine wilde Katze sehe, solle den Tierschutz anrufen oder sich bei der Gemeinde melden. "Am besten reagiert man sofort, bevor plötzlich 20 Katzen vor der Tür sitzen", verdeutlicht Pollak. Doch viele hätten Angst, dass dann Kosten auf sie zukämen. Pollak klärt auf: Für Fundtiere sind die Kommunen zuständig. Aus diesem Grund haben sich die beiden Frauen mit dem Bietigheimer Bürgermeister Constantin Braun zusammengesetzt, um die Situation zu erörtern. "Wir haben seit 2001 eine Kooperation mit dem Tierschutzverein Rastatt", betont der Rathauschef. Das bedeutet: Wenn man in Bietigheim eine Katze fange, dürfe man diese ins Tierheim bringen. Dort wird sie dann weitervermittelt. Doch wilde Katzen könne man nicht so einfach vermitteln, erklären Pollak und Heeb. Ein Hof, findet auch Rathauschef Braun, sei in diesen Fällen die ideale Lösung - und für beide Seiten ein Gewinn. Immerhin jagten die Vierbeiner Mäuse. Aber selbst, wenn man auf die Schnelle keinen geeigneten Platz für die verwilderten Tiere findet, eines ist Pollak wichtig: "Heutzutage muss man keine Tiere mehr töten - es gibt viele Stellen, an die man sich stattdessen wenden kann."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben