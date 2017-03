Personen, zu denen man aufschauen kann Von Nicole Zerrath Rastatt - Wie aus Schwäche, Angst und Hoffnungslosigkeit Stärke, Kraft und Mut erwachsen, zeigt die neue Produktion des Jugendtheaters "Mut, Bürger", die am 7. März in der Reithalle ihre Premiere feiert. Bereits im vergangenen Jahr arbeitete das Jugendtheater mit einem Motto, das allen Stücken einer Spielzeit zugrunde liegt, um sich einem Thema aus verschiedenen Perspektiven nähern zu können, "damit es collagierter zugeht", wie Projektleiterin Jacqueline Frittel es umschreibt. "Mut" und "Zivilcourage" sind die Verhaltensweisen, die die Protagonisten des diesjährigen Programms auszeichnen. In dem Astrid-Lindgren-Stück "Ronja Räubertochter" geht es um die Freundschaft zwischen Ronja und Birk, und in der "Weißen Rose" wird die Widerstandstätigkeit der Münchner Studentengruppe um das Geschwisterpaar Hans und Sophie Scholl porträtiert. Im Gegensatz zu diesen vorhandenen Theaterskripten musste die Gruppe, die sich für die Mitarbeit an "Mut, Bürger!" entschieden hat, ihr Stück erst erarbeiten. In einem ersten Schritt haben sich die jungen Schauspieler zwischen 14 und 22 Jahren zunächst den Begriffen "Mut" und "Zivilcourage" angenähert. Danach reflektierten sie persönliche Erlebnisse, in denen sie sich mutig verhalten hatten - oder hätten sollen. In einem weiteren Schritt haben sie zwölf Personen aus der Gegenwart und Vergangenheit ausgewählt, deren Handeln sie als vorbildlich einschätzen, oder wie Florian Klingenberg es formulierte, "zu denen man aufschauen kann". Er selbst hat als darzustellende Person die Friedensnobelpreisträgerin Aung Sann Su Kyi vorgeschlagen, die sich für die Unabhängigkeit und Demokratisierung Burmas, dem heutigen Myanmar, eingesetzt hat. Im Stück selbst wird er Mahatma Gandhi spielen, in dessen Biografie viele Parallelen zu der von ihm ausgewählten Freiheitskämpferin zu finden sind. Mia Schneiders Wahl fiel auf Malala Yousafzai, die sie auch im Stück verkörpert. Auf das Mädchen aus Pakistan, das sein Schicksal auf einem Internet-Blog stellvertretend für alle ihre Mitschülerinnen veröffentlichte, wurde sie im Ethikunterricht aufmerksam. Als sie dann gemeinsam mit ihrer Klasse den Kinofilm angesehen hatte, war sie "zu Tränen gerührt". Im Augenblick liest sie gerade die Autobiografie der jungen Autorin, deren Leben sie auch durch die Nähe zu Alter und Geschlecht besonders berührt hat. Nelly Schleise hat das Schicksal der russisch-amerikanischen Journalistin Anna Stepanowna Politkowskaja als darstellenswert vorgeschlagen. "Weil sie nicht so berühmt ist und weil sie nur die Wahrheit geschrieben hat", gebühre ihr eine angemessene Würdigung. Den Mut, über die Verbrechen des Tschetschenienkriegs zu berichten, hat die Reporterin mit dem Leben bezahlt. In Zweierteams haben die Schauspieler von Oktober bis Januar die Dialoge geschrieben. Für die Sequenzen zwischen den Porträts haben sie Erzähltexte ausgewählt und aktuelle politische Ereignisse, so dass das Stück auf drei Ebenen agiert. Bei der Stückentwicklung ging es sehr "streitlustig" zu, erinnert sich Frittel. Entwicklung durchlebt Viele Diskussionen wurden geführt und die Mitglieder haben selbst eine Entwicklung von der Angst zum Mut durchgemacht. Dabei habe es keine Probe gegeben, in der nicht auch sie als Leiterin mit neuen Denkanstößen herausgegangen wäre. Schneider bezeichnet die intensive Auseinandersetzung als einen Prozess, der "formt", "selbstbewusst" macht und "auch gut für die Schule ist". Seit Januar proben die Akteure einmal wöchentlich, nun befindet man sich in der intensiven Phase bis zur Premiere. Das Stück, dessen Titel "Mut, Bürger!" auf die Wortschöpfung "Wut-Bürger" anspielt, beinhaltet humorvolle, traurige, beängstigende und ermutigende Elemente, lädt das Publikum zum "Mitdenken" ein, ohne die moralische Keule zu erheben. Termine: 7., 8,. 9. und 10. März 2017 jeweils um 19.30 Uhr in der Reithalle. Reservierungen unter (0151) 17932138.

