Deutschsprachige Songs aus der Feder eines Rastatters

(red) - Mit der Rockband Reißfest war der gebürtige Rastatter Erdmann Lange in den 90er Jahren - kurz nach seinem Abitur am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium - intensiv auf den Bühnen der Region unterwegs und hat mehrere CDs veröffentlicht.

Das Livespielen hat der heutige Wahl-Mannheimer, der im Rhein-Neckar-Raum im Hauptberuf Filmkunstkinos leitet, inzwischen aufgegeben, als Songwriter und Texter für verschiedene Künstler aus unterschiedlichen Genres ist er jedoch nach wie vor aktiv. Nun erscheint mit "Alles Anders" ein Album, das er zusammen mit dem Sänger und Gitarristen Stephan Ullmann aus dem Umfeld der "Söhne Mannheims" geschrieben hat, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Stephan Ullmann ist vor allem in der Musikszene des Rhein-Neckar-Raums, aber auch darüber hinaus seit Jahren eine feste Größe - allerdings meist als Sidekick für Andere: Er war Gitarrist für Anne Haigis, Julia Neigel oder Xavier Naidoo, hat für Herbert Grönemeyers Liveshows Beats programmiert, mit den No Angels zusammengearbeitet und in dem Studio, das er zusammen mit dem Grönemeyer-Drummer Armin Rühl betreibt, Platten für Grönemeyers "Grönland"-Label produziert. Dazu kommt seit mehreren Jahren die Tätigkeit als Songwriting-Coach für die ZDF/ KiKa-Sendung "Dein Song".

Jetzt aber soll "Alles Anders" werden, und dafür hat sich Ullmann Verstärkung geholt: Auf seinem Soloalbum, auf dem er erstmals eigene, deutschsprachige Songs veröffentlicht, sind illustre Musiker wie Ralf Gustke (Drums) und Robbee Mariano (Bass) von den Söhnen Mannheims zu hören. Als Toningenieur zeichnete Sascha Kohl, sonst in Diensten von Xavier Naidoo und Rea Garvey, verantwortlich. Und für mehr als die die Hälfte der Titel auf "Alles Anders" hat Erdmann Lange die Texte beigesteuert. Unter anderem sind die Songs "Irgendwo im Nirgendwo" (übers Loslassen und die Hoffnung auf ein Wiedersehen), "Du lügst so schön" (übers Verführtwerden trotz besseren Wissens), "Die alten Fotos" (übers Zurückdenken an wilde Zeiten), "Am offenen Herzen" (über Leidenschaft, die auch mal über Schmerzgrenzen geht) und "Feuer, Flamme, Asche" (übers Abkühlen einer Liebe) aus der Feder des gebürtigen Rastatters.

Weitere Infos zum Album und Stephan Ullmann gibt es im Internet.

www.dynamo-records.com

www.deltasoul.de