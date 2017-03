Familienzirkus fiebert Saisonpremiere entgegen

Rastatt (sb) - Wenn sich der Vorhang im Zirkus Bely am kommenden Samstag, 4. März, zum ersten Mal nach der rund viermonatigen Winterpause öffnet, ist die Freude bei den Artisten groß: "Endlich geht es wieder los", strahlt Zirkuschefin Marina Frank im Vorfeld der Saisonpremiere auf dem Rastatter Festplatz. Wochen und Monate haben alle Mitglieder des Familienzirkus auf diesen Moment hin gefiebert und das Winterquartier in Rastatt genutzt, um für große und kleine Zirkusfreunde neue Nummern einzustudieren. (sb) - Wenn sich der Vorhang im Zirkus Bely am kommenden Samstag, 4. März, zum ersten Mal nach der rund viermonatigen Winterpause öffnet, ist die Freude bei den Artisten groß: "Endlich geht es wieder los", strahlt Zirkuschefin Marina Frank im Vorfeld der Saisonpremiere auf dem Rastatter Festplatz. Wochen und Monate haben alle Mitglieder des Familienzirkus auf diesen Moment hin gefiebert und das Winterquartier in Rastatt genutzt, um für große und kleine Zirkusfreunde neue Nummern einzustudieren. Am Montagabend wurde mit dem Aufbau des Viermastzelts begonnen, das rund 700 Besuchern pro Vorstellung Platz bietet. "Wir mussten mehr als 280 Pflöcke in den Boden rammen", berichtet Harry Frank. Die schweißtreibende Arbeit ist die Grundlage dafür, dass wenig später die rund zwei Tonnen schweren Masten aufgestellt werden können und die Manege Gestalt annimmt. "Alleine die Zirkuskuppel wiegt mehr als 4,5 Tonnen", weiß Nino Frank. Wie alle anderen Familienmitglieder hat er im Zirkus Bely gleich mehrere Aufgaben und tritt während der Vorführungen unter anderem als Dompteur auf. Bis es so weit ist, nutzen alle Artisten noch einmal die Möglichkeit, erstmals nach vier Monaten ihre Nummern wieder im eigenen Zirkuszelt zu proben. "Besonders bei den neuen Nummern ist das extrem wichtig. Jetzt muss alles passen", weiß Marina Frank. Rund elfeinhalb Meter im Durchmesser misst die Manege, zwölf Meter hoch ist das Zelt. Unter der Zirkuskuppel hängen das Vertikalseil und das Ringtrapez, an dem sich die Besucher auf verschiedene Darbietungen freuen dürfen. Zudem zeigt Neyenne Frank ihre preisgekrönte Kautschuknummer als Schlangenmädchen, und es wird eine neue Clownnummer geben. Und es stehen Tiere im Mittelpunkt. "Viele unserer Nummern sind so nirgend anders zu sehen", verspricht Marina Frank. Da ist unter anderem eine mit Rindern, Ziegen, Pferden, Gänsen, Schweinen und Schafen. Zudem erwartet die Besucher ein neu zusammengestellter Sechser-Zug aus edlen Friesen und Dressuren mit Araberpferden. Auch Kamele treten auf. Noch nicht mit in der Manege stehen wird ein Kamelbaby, das am Fasnachtssonntag in Rastatt zur Welt gekommen ist. "Noch trägt das kleine Kamel, ein Junge, keinen Namen", sagt Marina Frank und freut sich auf Vorschläge, die die Besucher den Zirkusmachern bei der Premiere überbringen dürfen. Bis es aber so weit ist, sind alle Mitglieder des Zirkus Bely, der seit rund 30 Jahren sein Winterlager in Rastatt aufschlägt und traditionell dort in die Saison startet, noch einmal gefordert. Denn nach dem Aufbau des Zelts gilt es, dieses mit Leben zu füllen. Eine neue Lichtanlage muss installiert werden, die Zuschauerränge und Logen werden bestückt und die Musikanlage eingestellt. Zudem werden Handzettel und Plakate verteilt. Neu ist in diesem Jahr eine Nummer mit "tanzenden" Tellern, die von Nino Frank präsentiert wird: "Bei uns sind alle Familienmitglieder Multitalente und nicht nur in der Manege zu sehen, sondern sie organisieren auch alles hinter den Kulissen", erzählt Marina Frank. Freilich so, dass keiner der Zuschauer etwas merkt, denn nur so sei das Zirkuserlebnis komplett. Ergänzt wird das Programm durch eine Nummer mit der römischen Rolle, die Nadjana Frank und Kevin Sperlich einstudiert haben: In bis zu drei Metern Höhe wird eine Balance geboten, die die Zuschauer staunen lässt, wie es heißt. Derzeit wird noch an kleinen Details gearbeitet, damit bei der Premiere am Samstag auch alles passt. Zehn Tage lang spielt der Zirkus Bely dann in Rastatt, bis Sonntag, 12. März, täglich um 16 Uhr, und am Montag, 13. März, um 14 Uhr. Info: (0172)7292093.

