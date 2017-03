Gespanntes Warten auf neue Pfarrerin

Rastatt



Bewerberin stellt sich vor Rastatt (up) - Pfarrerin Angelika Schulze hat am Sonntag eine eindrucksvolle Bewerbung um die freie Pfarrstelle in der evangelischen Michaelsgemeinde abgegeben. Die Entscheidung darüber, ob sie Nachfolgerin von August Stauch wird, fällt am kommenden Mittwoch (Foto: up). » Weitersagen (up) - Pfarrerin Angelika Schulze hat am Sonntag eine eindrucksvolle Bewerbung um die freie Pfarrstelle in der evangelischen Michaelsgemeinde abgegeben. Die Entscheidung darüber, ob sie Nachfolgerin von August Stauch wird, fällt am kommenden Mittwoch (Foto: up). » - Mehr