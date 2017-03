"Königsdisziplin bei der Polizei im Land"

Rastatt - Der Wechsel an der Spitze des Polizeireviers Rastatt ist nun auch offiziell vollzogen: Vor zahlreichen Vertreter von Polizei, Behörden, Kommunen, Politik, Justiz und Hilfsorganisationen wurden Karl-Heinz Ploß als Chef der Rastatter Polizei verabschiedet und zugleich der Nachfolger Heiko Baumgärtner ins Amt eingeführt. Ein Revier zu leiten, so betonte Polizeivizepräsident Reinhard Renter in seiner Ansprache, sei "eine der Königsdisziplinen der Polizei in Baden-Württemberg".

Das Rastatter Revier mit seinen zwei Posten in Bietigheim und Iffezheim ist dabei eines der größten im Präsidiumsbereich - und "eines unserer arbeitsintensiven", wie der Offenburger Leitende Polizeidirektor Joachim Metzger betonte. Rund 110 Mitarbeiter, jährlich rund 14700 Einsätze, davon etwa 6000 Straftaten und 2400 Verkehrsunfälle, listete er auf. Man kümmere sich in Kooperation mit Behörden und Institutionen zudem um Veranstaltungen, Prävention, Verkehrssicherheit, Flüchtlinge und demnächst wahrscheinlich den Landesparteitag der AfD - und als Besonderheit sei die Abschiebegruppe mit ihrer "herausfordernden Tätigkeit" angegliedert.

Als "sehr gut" bezeichneten der Erste Landesbeamte Dr. Jörg Peter und Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch die Zusammenarbeit. Wie gut das Miteinander ist, komme vor allem bei kritischen Ereignissen und Krisen zum Vorschein, so der OB - und das sei unter Ploß, der nun stellvertretender Leiter der Direktion Polizeireviere beim Präsidium in Offenburg wird, "vorzüglich" gewesen. Die Bombenfunde und -entschärfungen 2010 und 2015 wurden beispielhaft genannt, aber auch das Auftreten des Revierleiters bei den Informationsveranstaltungen zur Flüchtlingsthematik. Klare, ruhige Ansprachen bei emotionalen Themen, die zur Deeskalation beigetragen und Ängste genommen hätten - hier habe sich Ploß als "Fels in der Brandung" erwiesen. Fachliche Kompetenz und besonnener Führungsstil des 56-Jährigen wurden mehrfach angesprochen, auch von Personalrat Joachim Lienert. Vizepräsident Renter ließ keinen Zweifel daran, dass Ploß eine "sehr gut sortierte Dienststelle" verlässt.

Dieser bezeichnete es selbst als "großes Glück", dass er 2009 den Zuschlag für die Revierleitung erhalten habe. Er dankte einem "tollen Team", das ihn immer unterstützt habe, stellte aber auch fest, dass Rastatt ein stark belastetes Revier sei, das als "Durchgangsrevier" immer wieder neue Kollegen einarbeiten müsse. Seinem Nachfolger gab er mit auf den Weg, dass der Job große Verantwortung für die Kollegen, die immer mehr Extremsituationen ausgesetzt seien, und große Verantwortung gegenüber den Bürgern bedeute. Ploß, der 2009 bereits im Planungsstab für den Nato-Gipfel in Baden-Baden war, wirkt derzeit als Leiter des Vorbereitungsstabs der Polizeimaßnahmen zum G-20-Gipfel, ehe er sein neues Amt in Offenburg antritt.

Durchweg groß war die Freude, dass die Revierleiterstelle ohne längere Vakanz wieder besetzt werden konnte. Heiko Baumgärtner (41), seit 1996 bei der Polizei, war bereits in der früheren Direktion Rastatt/Baden-Baden tätig und zuletzt ab 2012 Dozent für Kriminaltechnik an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. "Sie wurden ausgewählt, weil wir wissen, dass Sie es können", sagte Polizeivizepräsident Renter. Und tatsächlich, so der Neue, der seit vier Wochen im Amt ist und die erste Zeit für Gespräche genutzt hat, sei es ein langgehegter Wunsch, eine solche Stelle anzutreten. Als Stichworte für Polizeiarbeit nannte der Polizeioberrat "erhöhte Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Zielorientierung". Was die Unterbringung angeht, sehe er im Kernrevier Handlungsbedarf.

Erster Landesbeamter Peter nutzte den Anlass, um im Zuge der Diskussion um neuerliche Reformen der Polizeistrukturen die "Fahne für die Raumschaft hochzuhalten". Mit rund 300000 Einwohnern und dem Hintergrund einer einst gut funktionierenden Polizeidirektion formulierte er den Anspruch auf die Ansiedlung einer weiteren strategischen Ebene zwischen Revieren und Präsidium in der Region. Ende März, so Vizepräsident Renter, sollen dem Innenminister Evaluierungsergebnisse vorgelegt werden, dann werde weiter beraten. Ende April/Anfang Mai werde man wohl wissen, wohin die Reise geht.