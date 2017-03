Rastatter Benz-Werk startet Produktion des neuen GLA

Rastatt (red) - Im Rastatter Werk von Mercedes-Benz ist die Produktion der neuen Geländelimousine GLA angelaufen. Standortverantwortlicher Thomas Geier nennt dies einen "erneuten Beweis der Vielfalt, Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz unserer Produktion im Werk Rastatt. Unsere Mannschaft hat innerhalb kürzester Zeit einen weiteren Anlauf im laufenden Serienbetrieb gemeistert, während am Standort unter Vollauslastung produziert wird und die Vorbereitungen für die nächste Kompaktwagengeneration auf Hochtouren laufen", wird er in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Der neue GLA startet nun mit erweitertem Motorenangebot, optischer Akzentuierung sowie aktualisierten Ausstattungsvarianten ins Modelljahr. Erstmals präsentiert worden war der GLA im Jahr 2013. Aus dem Stand sei er zu einem Erfolgsmodell in seinem Segment avanciert. Die neue, überarbeitete Version war im Januar auf der Auto-Show im amerikanischen Detroit präsentiert worden - zum Auftakt des Jubiläumsjahrs. Wie berichtet, feiert das Rastatter Benz-Werk sein 25-jähriges Bestehen. Mehr als 6500 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, was es zum größten Arbeitgeber in der Region macht. Im globalen Mercedes-Benz-Produktionsnetzwerk ist Rastatt das sogenannte Lead-Werk für die Kompaktwagen-Fertigung weltweit.