Sechs Kandidaten treten an

(hli) - Das Geheimnis ist endlich gelüftet: Zur Bürgermeisterwahl in Au am Rhein treten insgesamt sechs Kandidaten an. Bei der amtlichen Bekanntmachung am Donnerstagabend wurden im Rathaus nun auch die Namen aller Bewerber verkündet (Foto: hli). » - Mehr

Au am Rhein