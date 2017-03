Nicht nur die eigene Gemeinde im Blick Ötigheim (hli) - In der Gemeinde Bietigheim entsteht noch dieses Jahr beim Edeka-Markt eine Drogerie (wir berichteten). Auch Ötigheim hatte einst mit einem solchen Geschäft geliebäugelt. Was die Entscheidung in Bietigheim für die Nachbargemeinde bedeutet und wie sich dort die Nahversorgung entwickeln wird, klärt folgender Überblick. Wie hat Ötigheim die Entscheidung aufgenommen, dass in Bietigheim ein Drogeriemarkt entsteht? "Wir haben nichts dagegen, wenn die umliegenden Gemeinden sich entwickeln", betont der Ötigheimer Bürgermeister Frank Kiefer. Mit seinem Bietigheimer Kollegen Constantin Braun stehe er in Kontakt, man habe sich stets über das Thema informiert und abgestimmt. Die Ansiedlung des Drogeriemarkts in Bietigheim bezeichnet Rathauschef Kiefer als "positives Ergebnis für die Raumschaft Bietigheim/Ötigheim". Die Ansiedlung in Bietigheim sei auch eine Verbesserung für die Bürger in Ötigheim, die dann nicht mehr bis nach Rastatt in einen Drogeriemarkt fahren müssen. Kiefer plädiert deshalb dafür, nicht in ein Kirchturm-Denken zu verfallen, sondern immer die Raumschaft im Blick zu haben. Bedeutet ein Drogeriemarkt in Bietigheim nun das Aus für das Vorhaben, in Ötigheim ebenfalls solch ein Unternehmen anzusiedeln? Nein. Bürgermeister Frank Kiefer betont: "Wir könnten auch noch einen Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von 700 Quadratmetern eröffnen". Ziel des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein (RVMO) sei, dass in jeder Gemeinde die Grundversorgung für Bürger gegeben ist. Für die normale Versorgung solle alles "auf kurzen Wegen" erreichbar sein, erläutert Rathauschef Kiefer. Wo könnte in Ötigheim der neue Markt entstehen? Flächen sind bereits im Bebauungsplan für den Einzelhandel vorgesehen. Sie befinden sich im Hagenäcker. Ob dort aber wirklich ein weiterer Drogeriemarkt entsteht, ist noch ungewiss. Feststeht: In diesem Gebiet, das zu Fuß erreichbar ist, soll die zentrale Versorgung der Gemeinde sichergestellt werden. Was wären weitere Pläne für die Fläche im Hagenäcker? Für die Fläche im Hagenäcker gibt es mehrere Planvarianten, wie Bürgermeister Frank Kiefer betont. Alle seien allerdings noch nicht spruchreif. Eine Idee sei, den Penny-Markt aus dem Gewerbegebiet auf die neue Fläche zu verlagern. Dort würde dann ein neuer Markt gebaut. Diese Variante habe der RVMO der Gemeinde Ötigheim empfohlen. "Der Penny wird auch von den Bietigheimern gut angenommen", betont Kiefer. Darüber hinaus stelle das Angebot des Discounters keine Konkurrenz zu den Angeboten in Bietigheim dar. Das Grundstück sei jedoch groß genug, um noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu prüfen. Des Weiteren betont Kiefer, dass man auch eine mögliche Neuaufstellung des Edeka-Markts planerisch unterstütze. Wann wird es eine Entscheidung geben? Einen genauen Zeitpunkt konnte Bürgermeister Frank Kiefer nicht nennen. "Wir sind am Arbeiten", verdeutlicht er. Da man mit den beiden Lebensmittelmärkten aber bereits eine gute Nahversorgung habe, könne man ohne Druck arbeiten, so der Rathauschef.

