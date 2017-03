Mit Gehirnschmalz zur Integration

Rastatt - Was ist der Inhalt der Römischen Verträge? An welchen drei Orten arbeitet das Europäische Parlament und wie oft wird es gewählt? Wer diese und 297 andere Fragen zu Politik, Gesellschaft und der jüngeren Geschichte Deutschlands beantworten kann, ist reif für den Test "Leben in Deutschland". Bundesweit bereiten sich viele Flüchtlinge und andere Einwanderer auf diese Prüfung vor, die den Orientierungskurs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abschließt. Auch in Rastatt.

Für heute hat sich Dozent Eric Peplau ein ernstes Thema vorgenommen. Es geht um den Holocaust. Der Nationalsozialismus und seine Folgen gehören zum offiziellen Lehrplan, den das BAMF herausgegeben hat. "Ausdrücklich gewünscht ist, dass wir zur Vermittlung auch Filme verwenden", erklärt Peplau. Er leitet den Orientierungskurs beim Anbieter AAW (Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung). Nach reiflicher Überlegung habe er sich dafür entschieden, den Syrern, Eritreern, Iranern, Irakern, Russen und Chinesen seiner Klasse "Schindlers Liste" zu zeigen. Harter Tobak zwar, aber dafür wohl auch besonders authentisch. "Wem es zu schlimm wird, darf den Raum verlassen", sagt der Dozent, bevor er auf die Fernbedienung drückt. Er kann nicht wissen, was die Asylbewerber in ihren Heimatländern oder auf der Flucht erlebt haben und welche Erinnerungen die drastischen Szenen von Erschießungen, Ghetto und Konzentrationslager wachrufen. Und in der Tat: Als auf dem Bildschirm die ersten Schüsse fallen, zuckt doch der eine oder andere erschrocken zusammen. Es steht aber niemand auf und geht.

Eric Peplau, der für die Grünen im Gaggenauer Stadtrat sitzt, möchte den Neuankömmlingen klar machen, aus welchem Abgrund die deutsche Gesellschaft kam, bevor 1949 im Grundgesetz die Verfassung der demokratischen Bundesrepublik formuliert wurde. Er berichtet auch, dass deutsche Städte 1945 ähnlich aussahen wie heute das zerstörte Aleppo in Syrien.

Die Unterrichtsthemen sind mitunter recht komplex. Ordentlich Gehirnschmalz ist zum Beispiel notwendig, um zu verstehen, wie die Gewaltenteilung funktioniert. Besonders wenn man zum ersten Mal davon hört und zudem noch ein Neuling in der deutschen Sprache ist. Genau hierin sieht Yvonne Holz, Leiterin des AAW, auch eine besondere Herausforderung für Schüler und Kursleiter. Zwar haben alle Teilnehmer im Rahmen des allgemeinen Integrationskurses 600 Einheiten Deutschunterricht hinter sich - aber mit unterschiedlichem Erfolg. Das sei auch nicht verwunderlich, denn in den Kursen sitzen Menschen aus sehr verschiedenen Kulturkreisen mit höchst ungleichen Voraussetzungen. Manche haben noch nie eine Schule besucht. Für sie gibt es auch spezielle Alphabetisierungskurse (wir berichteten). Andere haben in ihrer Heimat als Lehrer, Journalistin oder Universitätsprofessor gearbeitet.

Eric Peplau hat nun die Aufgabe, in 100 Schulstunden möglichst viele seiner Schützlinge so fit in Politik, Gesellschaft und Geschichte zu machen, dass sie Mitte des Monats den Test "Leben in Deutschland" bestehen können. Er funktioniert so ähnlich wie die theoretische Fahrprüfung: Aus einem festgelegten Kanon, den man im Internet einsehen kann, werden für die Prüflinge per Zufall Fragen ausgewählt. "Ich will aber nicht, dass einfach nur auswendig gelernt wird", hat Peplau seine Ansprüche. Deshalb nimmt er die Testfragen zwar zur Richtschnur seines Unterrichts, versucht aber immer wieder, die Diskussion darüber in Gang zu halten. Oft gelingt das auch. Man merkt, dass sich viele schon recht genau mit Deutschland beschäftigt haben. Zum Beispiel können einige sämtliche Nachbarländer der Bundesrepublik aufzählen. Auch die fünf inzwischen nicht mehr ganz so neuen Bundesländer fallen ihnen ein, wenn auch die Aussprache von Namen wie Mecklenburg-Vorpommern schwierig ist.

Am Ende streben alle das begehrte "Zertifikat Integrationskurs" an. Neben dem Test "Leben in Deutschland" gehört dazu als zweite, womöglich für viele noch größere Hürde die Sprachprüfung.