Pfarrbüros werden zusammengelegt Durmersheim (HH) - Das Pfarrhaus neben der Bickesheimer Wallfahrtskirche wird künftig nicht nur das Pfarrbüro von St. Bernhard beherbergen, sondern auch jenes von St. Dionys, das gleichzeitig für die Würmersheimer Kirchengemeinde Herz Jesu zuständig ist. Die Verwaltungsstellen müssen aus Kostengründen zusammengelegt werden. Außerdem wird die Wohnung im Obergeschoss des Bickesheimer Pfarrhauses wieder nutzbar gemacht. Dort wird Pfarrer Ochs einziehen, der Wallfahrtsrektor ist. Diese Informationen sind in einem kleinen Faltblatt enthalten, mit dem St. Bernhard für einen Flohmarkt wirbt, bei dem am nächsten Wochenende Mobiliar und Hausrat aus dem Pfarrhaus verkauft werden. Er wird sich hauptsächlich im Obergeschoss und im Dachgeschoss des Gebäudes abspielen, die offenbar leer geräumt werden müssen, weil man vorhabe, im Innern "stark umzubauen". Bei dem Flohmarkt sollen Tische, Stühle, Liegemöbel, Schränke, Wandschmuck, Sportgeräte, Bücher, Kerzenständer und vieles mehr neue Besitzer finden. Einen Teil der Artikel will man für Interessenten in der Pfarrscheune ausbreiten. Der Verkauf findet am Samstag, 11. März, von 17 Uhr bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 12. März, von 10 Uhr bis 12 und 18 Uhr bis 19 Uhr statt. Die Einnahmen sollen für die Bezahlung der neuen Kücheneinrichtung verwendet werden, die von der Pfarrei in der Scheune installiert wurde. Sie wird unter anderem jeden Dienstag für die Zubereitung eines Mittagstischs für Bedürftige genutzt. Zur Zusammenlegung der Pfarrbüros in Bickesheim hat man sich den Erläuterungen zufolge auch deshalb entschlossen, weil Wallfahrtskirche und benachbartes Büro schon jetzt stärker frequentiert seien als St. Dionys. Für die Gemeindemitglieder werde es eine Erleichterung sein, alles an einem Ort vorzufinden.

