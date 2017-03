Letzte Kandidatur 43 Minuten vor Bewerbungsschluss

(hli) - Seit Donnerstagabend sind nun alle Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Au am Rhein bekannt. Mit dabei: die Durmersheimer Hauptamtsleiterin Veronika Laukart, deren Ziel es schon immer gewesen sei, Bürgermeisterin zu werden, wie sie im BT-Gespräch betont. Sie hat am Donnerstag um 17.17 Uhr als letzte Bewerberin ihre Unterlagen im Rathaus abgegeben. Ihre Ausbildung fing Laukart 1998 bei der Gemeinde Durmersheim als Verwaltungsfachangestellte an, 2004 machte sie einen Lehrgang zur Verwaltungsfachwirtin, 2007 wurde sie stellvertretende Hauptamtsleiterin, 2015 übernahm sie das neu geschaffene Amt der Leiterin für Personal und Bildung. Ein Jahr später wurde sie dann Hauptamtsleiterin der Gemeinde. Die 37-Jährige, die in Durmersheim lebt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit der Familie. Zu weiteren Hobbys zählen ihr Hund, sowie - wenn sie Zeit hat - das Kochen und Backen. In Au am Rhein hat Laukart sich beworben, weil die Gemeinde in der Region liege. "Ich mag die Gegend", betont die 37-Jährige. Zudem solle die Gemeinde überschaubar sein. Den Schritt, sich zu bewerben, habe Laukart sich schon länger überlegt. Doch die Entscheidung sei ihr schwergefallen, die angestoßenen Projekte in Durmersheim hinter sich zu lassen und diese nicht mehr mitzuerleben. "Deswegen habe ich bis zum Schluss überlegt."

Für "Die Partei", die von Redakteuren des Satiremagazins "Titanic" gegründet wurde und unter anderem eine Faulenquote fordert, tritt der Karlsruher Sebastian Leist zur Bürgermeisterwahl an. Der 31-Jährige hat nach eigenen Angaben einen Bachelor in Germanistik sowie einen Master in Europäischer Kultur- und Ideengeschichte am KIT erlangt. Derzeit arbeite er in verschiedenen Minijobs. Als Motivation der satirischen Bewerbung sagt Leist deshalb: "Ich bin jung und brauche das Geld." Zudem wolle er "moderne Turbopolitik in die Gemeinde bringen". Als Ziele nennt er die Bauten diverser Mauern, unter anderem gegen "Elchesheimer und andere Kriminelle aus dem Süden" sowie um das Schnakenproblem in den Griff zu bekommen. Mauern seien in der Lage "jedes Problem zu lösen", da sei man sich in der Partei "Die Partei" sicher - ebenso wie "Präsident Trump und seine Vordenker, die Mauerbauer von der SED".

Als Quereinsteiger bezeichnet sich ein weiterer Kandidat für das Amt, der 56-jährige Jochen Adler, der aus Freiburg stammt, aber mittlerweile in Berlin lebt. Mit seiner Frau möchte Adler aber wieder zurück nach Baden-Württemberg ziehen. Adler hat nicht nur eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen, er ist auch freikirchlicher Pastor in einer Bruderschaft, der deutschen Bußbewegung. Ziel ist, eine Umkehrbewegung in Deutschland zu erreichen: Aus allen christlichen Kirchen solle eine Gemeinschaft entstehen. Zudem setzt sich Adler dafür ein, die Vergangenheit, vor allem die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, aufzuarbeiten. Adlers Wunsch, politisch tätig zu sein, sei immer mehr gewachsen, erzählt er. Das sei am besten auf kommunaler Ebene möglich. Als Bürgermeister könne er vieles bewegen, ohne in eine Partei eintreten zu müssen. "Ich will mich als Mensch einbringen, vermitteln, zuhören und nach Lösungen suchen", sagt der 56-Jährige. Adler bezeichnet sich selbst als Familienmensch, hat acht, teilweise schon erwachsene, Kinder, viele davon haben er und seine Frau nach dem Tod deren Schwester adoptiert. In seiner Freizeit spielt er gerne Lego mit seinen Enkelkindern, fährt Rad, geht schwimmen und verbringt Zeit mit seiner Frau. Zudem liest er viel.

Darüber hinaus hat der Neonazi Christian Worch aus Parchim in Mecklenburg-Vorpommern seine Bewerbung durch Boten überbringen lassen. Er ist Bundesvorsitzender der rechtsextremen Partei "Die Rechte" und saß wegen Volksverhetzung, Aufstachelung zum Rassenhass und Verunglimpfung laut Spiegel Online bereits rund fünf Jahre im Gefängnis. Der 60-Jährige wird zudem als "einer der extremsten Köpfe der deutschen Neonazi-Szene" bezeichnet. Dem "Spiegel"-Bericht zufolge leugnete Worch den Holocaust, kämpfte auch für die Neugründung der NSDAP. In der Pressemitteilung an die Redaktion, in der die Kandidatur Worchs in Au am Rhein bekanntgemacht wird, fordert "Die Rechte", dass "mit der verweichlichten Politik und Gangart der Altparteien CDU und SPD" Schluss sein müsse.

Beworben haben sich zudem der Auer Feuerwehrkommandant Michael Rastätter sowie der Würmersheimer Ortsvorsteher Helmut Schorpp, über die das BT bereits berichtet hat. Eine Kandidatenvorstellung findet am 15. März um 19 Uhr in der Rheinauhalle statt. Die Halle soll für mehr als 500 Personen bestuhlt werden.