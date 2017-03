Nach "großem Einschnitt" ein "relativ ruhiges Jahr" Von Helmut Heck Au am Rhein - Besser als erwartet hat die DJK die Auflösung ihrer Fußballabteilung im Jahr 2015 überstanden. Nach diesem "großen Einschnitt" habe man 2016 ein "relativ ruhiges Jahr" erlebt, im Vordergrund sei "die Konsolidierung" gestanden. Dies berichtete Vorstandssprecher Jürgen Reichert bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim. Bürgermeister Hartwig Rihm stellte fest, dass die DJK trotz des Umbruchs "immer noch der zweitgrößte Verein" in der Gemeinde sei. Reicherts Jahresbericht zufolge hat sich die Zahl der Mitglieder nicht so stark wie befürchtet nur um etwa 30 auf 451 reduziert. Die Verwaltung treffe sich regelmäßig zu einer "Art Zukunftswerkstatt", in der es unter anderem darum gehe, die Angebote für Familien noch attraktiver zu machen. Die Bandbreite der Aktivitäten, die dafür als Grundlage dienen soll, kam in den Berichten aus den Ressorts zur Geltung. Die größte Abteilung bilden die Jazz-Dance-Gruppen, über die Annette Bauer informierte. Erfolgreiche Auftritte vor zahlreichem Publikum wie etwa bei der Winterfeier seien für Tänzerinnen und Trainerinnen großer Ansporn gewesen. Bauer trug ferner die Jahresberichtete der Bogenschützen sowie des Zeltlagerteams vor. Die Bogensportabteilung zählt mittlerweile 35 Mitglieder, darunter zehn Kinder und Jugendliche. Die Besten nahmen an vielen Turnieren und Meisterschaften teil. Höhepunkte waren zwei von Max Weisenburger errungene deutsche Jugendmeistertitel und ein deutscher Rekord (wir berichteten), für die er im Laufe der Versammlung mit einem Präsent geehrt wurde. Im Zeltlager des Vereins verbrachten im Sommer in Dittmar 48 Teilnehmer "zwei unvergessliche, tolle, spaßige Wochen", wie es im Rückblick hieß. Die von rund einem Dutzend Betreuern und Küchenkräften durchgeführte Ferienfreizeit stellt nach Reicherts Einschätzung "absolute Sozialarbeit" dar. Es gebe kaum noch Vereine, die ein mit großem Aufwand verbundenes Zeltlager organisieren können, wie es die Auer DJK seit 1963 praktiziere. Bernadette Bauer repräsentierte zwei Frauengymnastikgruppen mit 62 Aktiven und einer Altersspanne von 40 bis 86 Jahren. Diese Abteilung wird am 29. April Gastgeberin für das Gymnastiktreffen des Diözesanverbands in der Rheinauhalle sein. Die von Helmut Rihm geleitete Wandergruppe führte 2016 neun Touren mit jeweils zehn bis 15 Teilnehmern durch. Über neue Wanderfreunde und Wanderführer würde man sich freuen, animierte Rihm zum Mitmachen. Jüngster Zweig der DJK ist die vor zwei Jahren gegründete Nordic-Walking-Abteilung mit inzwischen 25 Mitgliedern, die ganzjährig "jeden Dienstag bei Wind und Wetter" unterwegs sei, wie Thomas Schark ausführte. Er gab außerdem einen Überblick über die Jugendangebote des Vereins. Neben Jazzdance, Bogenschießen und Zeltlager gebe es als Neuheit "Rope Skipping", Spielarten des Seilspringens. Weil der dafür genutzte Raum zu klein sei, habe man einen Aufnahmestopp verhängen müssen. Man sei aber "in Gesprächen", um die Platznot zu beheben. Wie Schark zudem hervorhob, zählen zu den rund 100 Jugendlichen unter dem Dach der DJK immer noch Fußballer. Ihrem Sport frönen die jungen Kicker freilich in der Spielgemeinschaft SV Au am Rhein/FV Würmersheim. Technikchef Michael Weisenburger unterrichtete über die im Herbst vorgesehene Sanierung des Terrassendachs am Clubhaus. Finanzverwalterin Christine Weisenburger rechnet mit Kosten von rund 15000 Euro. Ihr Kassenbericht führte zu dem Fazit, dass der Verein "finanziell gesund" dastehe. Mit Bedauern wurde der Weggang des Clubhauspächters vermerkt. Angesichts der schönen Lage am Paminaweg könnte ein Nachfolger "einiges entwickeln", meinte Bürgermeister Rihm. Kassenprüferin Selina Weisenburger bescheinigte auch im Namen ihres Kollegen Manfred Wessbecher eine "top gepflegte" Buchhaltung, in der es "nichts zu beanstanden" gebe. Reibungslos gingen die Wahlen vonstatten. In das dreiköpfige Vorstandsgremium wurde neben Reichert und Ansgar Landhäußer, die bestätigt wurden, Thomas Schark berufen. Er folgte Dieter Busch nach, der ausgeschieden war.

