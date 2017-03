Die Vielfalt der bunten Zirkuswelt Rastatt (sb) - Die ganze Vielfalt der bunten Zirkuswelt hat der Zirkus Bely am Samstagnachmittag bei seiner Saisonpremiere auf dem Rastatter Festplatz präsentiert. Mehr als zwei Stunden lang wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches, interessant gestaltetes Programm aus verschiedenen Tierdressuren, Akrobatik und Clownerie geboten. Sehr zur Freude der Besucher zeigte die Zirkusfamilie Frank zahlreiche im Rastatter Winterquartier neu einstudierte Nummern. So wurde die Bauernnummer, bei der neben Kühen, Ziegen und Hunden auch Schafe durch die Manege marschieren, neu zusammengestellt. Neu im Programm war zudem eine Nummer mit der römischen Rolle, die Nadjana Frank und Kevin Sperlich gemeinsam zeigten. Zwar klappte nicht alles auf Anhieb, was aber nicht schlimm war. Schließlich ist es eine mehr als wacklige Angelegenheit, wenn Kevin Sperling auf einer Rolle und insgesamt vier Brettern seinen Körper auf einem drei Meter hohen Podest auch noch durch zwei Ringe zwängt. Der Applaus des Publikums war ihm dafür sicher. Akrobatisch beeindruckten Diana am Ringtrapez und Nanja Lajana am Vertikalseil hoch unter der Zirkuskuppel, während eine Hundenummer von Willy Adrian und ein von Nino Renato präsentierter Sechserzug edler Hengste besonders bei den jüngsten Besuchern gut ankamen. Viel zu lachen gab es zudem beim Auftritt der Clowns, bei dem sich die Akteure als gar nicht wasserscheu erwiesen. Spannend wurde es bei den tanzenden Tellern. Das Publikum fieberte mit Nino Frank mit, bis es ihm gelang, zehn Teller auf einmal tanzen zu lassen. Auch der Abschlusstrick, fünf Löffel gleichzeitig in fünf Gläsern verschwinden zu lassen, klappte auf Anhieb. Der Zirkus Bely gastiert noch bis Montag, 13. März, auf dem Festplatz zur Friedrichsfeste. Die Vorstellungen im beheizten Zelt finden täglich um 16 Uhr statt. Am Schlusstag öffnet sich der Vorhang um 14 Uhr. In der Pause gibt es eine Tierschau, bei der rund 80 Großtiere gefüttert werden dürfen. Infotelefon: (0172) 7 29 20 93.

