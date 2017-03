Sportler aus 16 Nationen am Start

Rastatt - Bei trockenen, aber windigen Bedingungen haben sich gestern knapp 850 Läuferinnen und Läufer über drei Distanzen auf den Weg zum 27. Internationalen Volkslauf rund ums Mercedes-Benz-Werk gemacht.

Es war also das 27. Mal, dass sich Leichtathleten beim und im Rastatter Kundencenter zu einem Volkslauf eingefunden hatten. Axel Hansert-Berger und sein Team vom Wintersdorfer Laufsportfachgeschäft "Laufwelt" waren zum zweiten Mal Veranstalter des von Hauptsponsor Daimler unterstützten Events, mit dem in der Region die Laufsaison beginnt.

Wie sich zeigt, trägt der beliebte Volkslauf das Attribut "International" zu Recht: Sportler aus 16 Nationen gingen dieses Mal an den Start. Läufer beispielsweise aus Algerien, Brasilien, Syrien, den USA, Kroatien, oder die gebürtige Mexikanerin Sandra Esquivel, die seit sieben Jahren als Hausfrau und Mutter dreier Töchter in Kuppenheim lebt.

Die 45-Jährige bibbert noch etwas wegen des Windes vor dem Start zur Halbmarathon-Distanz über 21 Kilometer, ist aber bester Laune. "Das Wetter ist gut, der Wind unangenehm", beschreibt sie die Bedingungen. Bereits zum vierten Mal geht sie in Rastatt auf die Runde um das Pkw-Montagewerk, die sie durch den Oberwald und durch die Geggenau vorbei an Wintersdorf und Ottersdorf wieder zum Ziel vor dem Kundencenter führt. "Für mich ist das hier am besten; es ist eben nicht weit von Kuppenheim hierher", freut sich die 45-Jährige über die Veranstaltung fast vor der Haustür. Für Udo Ortmann aus Bietigheim ist die Anreise ebenfalls nicht all zu weit: Dick vermummt macht sich der Bietigheimer für den Zehn-Kilometer-Lauf warm. Sein "SEK-Outfit", wie er es nennt, erklärt er mit Nackenproblemen. Warmhalten ist alles. Eigentlich sei er Hobby-Radler, habe sich im Winter wegen des Nackens mit Lauftraining fit gehalten erzählt er. Für ihn ist es die erste Teilnahme am Volkslauf. Die zehn Kilometer bedeuten für ihn sozusagen eine Rekord-Distanz, bisher ist er immer drei bis vier Kilometer gelaufen, einmal acht. "Die Zeit ist nicht wichtig", stellt er fest. Das sehen auch Paul und Anton Kircher so. Die Ottersdorfer Zwillinge sind mit fünf Jahren die jüngsten Teilnehmer des Events. Sie nehmen mit 62 anderen Kids am Ein-Kilometer-Schülerlauf teil. "Ist doch nur Spaß", freut sich Anton nach dem Zieleinlauf, den er kurz vor seinem Bruder als Erster erreicht.

Spaß haben wohl alle Starter gestern: Gruppenfotos vor dem Start, Hand in Hand über die Ziellinie, so stellt man sich einen Volkslauf vor. Mit dabei übrigens auch eine Laufgruppe des Badischen Tagblatts, das auch wieder einen Fotopoint im Kundencenter eingerichtet hatte. Für Axel Hansert-Berger ist die zweite Veranstaltung ein Erfolg. Die angestrebten 1000 Teilnehmer kamen zwar nicht zustande, aber "850 Läufer sind absolut okay". Wegen des gestrigen Sturms habe es weniger Nachmeldungen gegeben als im Vorjahr, als 880 Laufbegeisterte dabei waren.

"Die Bandbreite macht den Volkslauf aus", so der Extremläufer. Von fünf bis 84 Jahre alt waren die Sportler. Das wolle man weiter ausbauen, so Hansert-Berger, der gerne mit Schulen kooperieren möchte, um noch mehr junge Starter anzulocken.

Gestern gab es zwei neue Streckenrekorde: Bei den Männern benötigte Jonas Lehmann von der SG Stern Stuttgart für den Halbmarathon 1:09:19 Stunden, und so schnell wie Mavicin Blazinski (30:29 Minuten) von der LG Favotex Schwarzwald bewältigte bisher noch kein Mann die zehn Kilometer. Schnellste Halbmarathon-Läuferin war Pia Winkelblech (Team Ultra Sport; 1:34:29). Die Schnellste über zehn Kilometer war Kristin Sander (TV Biberach; 39:21). Alle Ergebnisse:

www.volkslauf-rastatt.com