Spezialglas für die Schlosskirche Rastatt (sl) - Derzeit umkleidet wieder ein Baugerüst die Fassade der Rastatter Schlosskirche - ein Zeichen dafür, dass es nun dem langersehnten Eröffnungstermin im Sommer dieses Jahres entgegen geht. (sl) - Derzeit umkleidet wieder ein Baugerüst die Fassade der Rastatter Schlosskirche - ein Zeichen dafür, dass es nun dem langersehnten Eröffnungstermin im Sommer dieses Jahres entgegen geht. Das in den vergangenen Jahren behutsam restaurierte Interieur des hochbarocken Juwels soll vor UV-Licht und zu plötzlichen Temperaturschwankungen geschützt werden, erklärt Eckhard Salzwedel vom Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Besonders empfindlich sind die textilen Wandbehänge, die Altäre und Altarbilder. Deshalb ist seit langem geplant, von außen eine neue Spezialverglasung zwischen die historischen Fenster und die Metallgitter zu setzen. Die neuen Scheiben bestehen aus einem selbstverdunkelnden Glas, das Sonnestrahlung eindämmt. "Vor allem die tiefstehende Wintersonne hat bisher zu zu schnellen Temperaturschwankungen im Kirchenraum geführt", erklärt Salzwedel. Man habe sich gründlich Gedanken über dieses Problem und die Lösungsmöglichkeiten gemacht. "Wir sind nun auf einem guten Stand der Technik", ist sich der Fachmann sicher. Falls es in einigen Jahrzehnten eine bessere Lösung geben sollte, könne man die Spezialfenster auch wieder entfernen. Es handele sich um eine "reversible moderne Zutat" zur historischen Schlosskirche, versichert er. Wenn künftig eine Kirchenführung stattfinden soll, betätigt der Führer einen elektrischen Schalter. Dann dauert es einige Minuten, bis es in der Schlosskirche hell ist. Nach dem Rundgang mit den Besuchern verdunkeln sich die Scheiben wieder automatisch. So ist gesichert, dass es in der Kirche nicht dauerhaft zu hell oder zu warm ist. Die Scheiben sollen in dieser Woche montiert werden. Ein Autokran wird daher am morgigen Dienstag, 7., und am Mittwoch, 8. März, tagsüber die Lyzeumstraße blockieren, kündigt die Stadtverwaltung Rastatt an. Die Zufahrt bis zur Baustelle bleibt frei, auch die angrenzenden Schulparkplätze werden erreichbar sein. Wie die Pressestelle mitteilt, wird eine Umleitungsstrecke über die Herrenstraße, Engelstraße und Lucian-Reich-Straße ausgeschildert.

