Katholische Büchereien behaupten sich



Rastatt/Kuppenheim (ema) - Wenn am Freitag im Rastatter Bildungshaus St. Bernhard der große Büchereitag der Erzdiözese Freiburg beginnt, dann wird auch Erna Wetzel neugierig Vorträge und Workshops verfolgen. Die Leiterin der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) Kuppenheim hat schon ein ums andere Mal Ideen aufgeschnappt für die Einrichtung in der Knöpflestadt. Alle drei bis vier Jahre richtet der Fachbereich Kirchliches Büchereiwesen der Erzdiözese die zweitägige Veranstaltung aus. 120 Interessierte aus den ehrenamtlichen Teams der katholischen öffentlichen Büchereien kommen nach Rastatt. 270 KÖBs zählt die Erzdiözese; sieben in Pfarreien des Dekanats Rastatt: Au am Rhein, Bischweier, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Gernsbach, Kuppenheim und Weisenbach. Eine der größten und ältesten (aus dem Jahr 1921) stellt die Pfarrei St. Sebastian Kuppenheim. Seit 23 Jahren leitet Erna Wetzel (Foto: av) die Einrichtung, und stets war ihr daran gelegen, die KÖB weiterzuentwickeln und auf Leserwünsche einzugehen. Der jüngste Schritt war die Einführung der Online-Ausleihe. 90 Personen nutzen dieses vor rund zwei Jahren eingeführte Digital-Angebot, um Bücher, Hörbücher oder Zeitschriften herunterzuladen. Etwa 1200 Menschen greifen nach wie vor lieber traditionell auf gedruckte Bücher und Zeitschriften zurück. "Man erfährt immer was Neues", ist Erna Wetzel gespannt, was der Büchereitag diesmal bereithält. Nach Angaben der Erzdiözese befassen sich die Workshops mit Themen wie Literaturverfilmung, Literaturgottesdienst, der Herstellung von Werbemitteln, Vorlese-Apps, Gestaltung einer Homepage und Hörbüchern. Gerade Letzteres ist ein Zweig, der zunehmend auf Interesse stößt. "Hörbücher für Erwachsene werden sehr gut angenommen", hat Erna Wetzel festgestellt. Daneben gehen auch DVDs und Kinder-CDs immer öfter über den Tresen. Rund 7000 traditionelle Medien führt die KÖB Kuppenheim, hinzu kommen noch mal 7000 elektronische Medien. Für rund 8000 Euro wird im Jahr eingekauft; dabei werden Wünsche der Kunden ebenso wie jene der 25 ehrenamtlichen Mitarbeiter berücksichtigt, sagt die Leiterin. Trotz demografischen Wandels und des Vormarschs der elektronischen Medien scheint die KÖB kein Auslaufmodell zu sein. Von stabilen Nutzerzahlen berichtet Erna Wetzel. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass sich die Bücherei als Begegnungsstätte profiliert mit Veranstaltungen für Groß und Klein. Der Büchereitag startet am Freitag mit Aktuellem aus dem Fachbereich und der Büchereiarbeit. Für eine Lesung konnte die Autorin Astrid Fritz gewonnen werden. Am Samstag ist ein Vortrag von Prof. Dr. Georg Langenhorst von der Universität Augsburg geplant. Er wird neue Zugänge zu Religion in der Gegenwartsliteratur aufzeigen. Am Nachmittag können die ehrenamtlichen Büchereiteams die unterschiedlichen Workshops besuchen. Neben dem Programm können die Teilnehmer an beiden Tagen zusätzlich auf einem "Marktplatz" im Hause stöbern. Präsentiert werden unter anderem Bibliotheksmöbel.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben