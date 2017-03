Fröhliche Rückkehr in die "Villa Kunterbunt" Kuppenheim (sawe) - Großer Tag im Kindergarten "Villa Kunterbunt": Gestern sind die Kinder und Erzieherinnen der städtischen Einrichtung in Oberndorf wieder in ihr angestammtes Domizil zurückgekehrt, das seit dem 19. September 2016 wegen eines Wasserschadens geschlossen worden war und umfangreich saniert werden musste (wir berichteten). Die Kinder der altersgemischten Oberndorfer Gruppen "Kleiner Onkel" und "Herr Nilsson" waren während dieser Zeit in der privaten Kindertagesstätte "Kleine Riesen" in Kuppenheim untergebracht. Die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt zwischen beiden Einrichtungen in diesen schwierigen Wochen lobt die Stadtverwaltung als vorbildlich. Große Augen gab es gestern beim Einzug: Die Räumlichkeiten wurden ausgiebig in Augenschein genommen. Auch Bürgermeister Karsten Mußler schaute am Vormittag vorbei. Das nahezu vollständig sanierte Gebäude erhielt neue Decken, Böden und eine moderne Beleuchtung, zudem wurden neue Schränke und sonstige Einrichtungsgegenstände beschafft und das Dach des Kindergartens komplett saniert. "Viele Eltern sind heute Morgen in doppelter Besetzung gekommen, um sich ein Bild vom Kindergarten zu machen", berichtete Kindergartenleiterin Anita Hirn schmunzelnd. Die Kleinen hätten sich schon am Wochenende darauf gefreut, wieder in ihre vertraute Umgebung zu kommen, sei ihr berichtet worden. Sie seien ganz aufgeregt und neugierig gewesen, ob der "kleine Onkel", ein Pferd aus Pappmaché, den Wasserschaden überlebt hat, und ob das Bett aus Großmutters Zeiten im Foyer der Einrichtung mit den kuschligen Kissen noch steht. Beide sind nach wie vor vorhanden, das Bett musste allerdings nachgebessert werden, sagt Hirn. Am "Wunschbaum" hingen gestern Vormittag Süßigkeiten - kleiner Willkommensgruß für die Kinder. Verbunden mit der Rückkehr nach Oberndorf gibt es auch einige organisatorische Neuigkeiten in der "Villa Kunterbunt", teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Da die Nachfrage nach Ganztagskindergartenplätzen stetig zunimmt, wurde ab 1. März (nicht wie ursprünglich vom Gemeinderat beschlossen ab Januar) im Untergeschoss der "Villa Kunterbunt" eine dritte (Klein-) Gruppe mit zehn Ganztagskindergartenplätzen eingerichtet. Eva Zehe ist Leiterin der neuen Gruppe. Des Weiteren werden in allen drei Gruppen ab 7.30 Uhr durchgängige Öffnungszeiten bis 13.25 Uhr (Gruppe 1), 14.30 Uhr (Gruppe 2) und 15.30 Uhr (Gruppe 3) angeboten. Und: Mit der Einrichtung einer Ganztagsgruppe gibt es auch ein Mittagessen-Angebot, das von allen Kindern optional gebucht werden kann und vom Unimog-Restaurant angeliefert wird. Derzeit besuchen rund 50 Kinder die Einrichtung. Sie werden von einem siebenköpfigen beziehungsweise (mit Springerin) achtköpfigen Team betreut. Zum Januar hatte die Stadt Kuppenheim eine Kinderpflegerin und zum 1. März eine Erzieherin neu eingestellt.

