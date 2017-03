Irritationen beseitigt Rastatt (dm) - Die Sanierung von Straßenschäden in Niederbühl, die im Zuge des Bahntunnelbaus durch tägliche Fahrten mit zum Teil schweren Lastkraftwagen verursacht wurden - eigentlich ab gestern auf der Agenda der Bahn - findet nun ab dem kommenden Montag, 13. März, statt. Wie Ortsvorsteher Klaus Föry auf Nachfrage des BT erläuterte, soll ab diesem Tag bis Freitag, 17. März, der Kreuzungsbereich Hansjakob- und Ringstraße saniert werden, in der Folgewoche ist dann vom 20. bis zum 24. März die Kreuzung mit der Hans-Thoma-Straße an der Reihe. (dm) - Die Sanierung von Straßenschäden in Niederbühl, die im Zuge des Bahntunnelbaus durch tägliche Fahrten mit zum Teil schweren Lastkraftwagen verursacht wurden - eigentlich ab gestern auf der Agenda der Bahn - findet nun ab dem kommenden Montag, 13. März, statt. Wie Ortsvorsteher Klaus Föry auf Nachfrage des BT erläuterte, soll ab diesem Tag bis Freitag, 17. März, der Kreuzungsbereich Hansjakob- und Ringstraße saniert werden, in der Folgewoche ist dann vom 20. bis zum 24. März die Kreuzung mit der Hans-Thoma-Straße an der Reihe. Anders als ursprünglich von der Bahn angekündigt, werde die Ringstraße im Zuge der Arbeiten nicht komplett gesperrt. Sie werde, so Föry nun, von der Kreuzung mit der Murgtalstraße bis zur Laurentiusstraße befahrbar bleiben. Die nicht mit der Verwaltung abgestimmte Sperrungs-Ankündigung hatte, wie berichtet, im Ort für Unmut gesorgt, ebenso wie die geplante Ausschilderung über die Laurentiusstraße - die Rastatts einzige Fahrradstraße ist und unter anderem an Kindergarten und zwei Schulen vorbeiführt. Auch das sei nun geklärt worden und vom Tisch, so der Ortsvorsteher des Stadtteils. Den Baustellen ausweichen können Autofahrer über die Murgtal- oder die Schubertstraße.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Alles andere als langweilig Gaggenau (mhr) - Eigentlich sieht er völlig harmlos, um nicht zu sagen brav aus. Heinrich Del Core, Italo-Schwabe auf Erfolgskurs. Überwältigender Erfolg war ihm in der ausverkauften klag-Bühne beschieden, wo er mit "Alles halb so wild" ein Lachbeben auslöste (Foto: pr). » Weitersagen (mhr) - Eigentlich sieht er völlig harmlos, um nicht zu sagen brav aus. Heinrich Del Core, Italo-Schwabe auf Erfolgskurs. Überwältigender Erfolg war ihm in der ausverkauften klag-Bühne beschieden, wo er mit "Alles halb so wild" ein Lachbeben auslöste (Foto: pr). » - Mehr