Rat gibt "grünes Licht" für Spielplatz

Iffezheim - Reichlich Diskussionsstoff bot in der Sitzung des Iffezheimer Gemeinderats die Planung zur Ausgestaltung des Spielplatzes hinter dem Lärmschutzwall des Baugebiets "Nördlich der Hauptstraße". Mehrheitlich stimmte der Rat trotz überplanmäßiger Kosten für die Realisierung des Gesamtpakets.

Anita Trapp vom Ingenieurbüro Wald & Corbe stellte die Umsetzung des Konzepts vor, das die Bewohner des Alters- und Pflegeheims und die jungen Familien auf über 1 200 Quadratmetern zusammenbringen soll. An Jung und Alt richtet sich ein mit Trainingsgeräten ausgestatteter Bereich am Westrand des als Oval angelegen Spielplatzes. Dieser selbst ist geteilt in Flächen für Kinder unter drei Jahren und für ältere Kinder. Für die jüngeren sind ein Spielhaus, Wipptiere, Nestschaukel und eine große Sandfläche vorgesehen. Die älteren sollen sich auf einem Spielhügel austoben, auf dem Hängebrücken, Türme und Rutschen aufgebaut sind.

Weitere Attraktionen werden eine Kletterpyramide und ein Baumstammmikado sein. Ergänzt wird das Spielgerät im Kleinkinderbereich durch einen Barfußpark und bei den Größeren durch ein Steinfeld. Eingefasst werden die Spielflächen mit Robinienstämmen, die wiederum Spielmöglichkeiten bieten.

Der Spielplatz soll mit einer niedrigen Hecke eingefasst werden. Zur Beschattung werden Spitzahorn, Silberlinde und Feldahorn, der auch zum Klettern einlädt, gepflanzt.

Die Planerin ging auf die weitere Gestaltung des Landschaftsparks ein und stellte kurz den geplanten Kletterpark und die Ruhezone mit den Holzliegen vor. Des weiteren ging sie auf die geplante Birkenallee und die zu den Ausgleichsmaßnahmen zählende Bepflanzung des Lärmschutzwalls mit heimischen Gehölzen ein. Trapp untermalte die Vorstellung mit zahlreichen Bildern.

Ausstattung, Landschaftsbau und Bepflanzung für den Spielplatz summieren sich laut Planerin auf 272 600 Euro. Für die weitere Gestaltung des Landschaftsparks, Lärmschutzwalls und des Straßengrüns geht Trapp von Kosten von rund 349 500 Euro aus. Die Summe von 622100 Euro bliebe im Rahmen der Schätzung der Erschließungskosten, betonte sie.

Da auf Antrag der CDU-Fraktion nur 200000 Euro im Haushalt eingestellt wurden, stellte Trapp zugleich die mit der Verwaltung abgeklärten Einsparmöglichkeiten vor. Ohne an der Qualität des Spieleangebots und der Konzeptidee zu rütteln, ließen sich 21000 Euro durch kleinere Bäume, Beton statt Natursteinpflaster und weitere Einzelheiten sparen. Unter Aufgabe des Konzepts und starker Einschränkung der Spielevielfalt ließen sich weitere 71000 Euro einsparen, wenn auf Trainingsgeräte, Barfußpark, Steinfeld und Spielanlage auf dem Hügel verzichtet werde. Damit würde der Spielplatz jedoch stark an Attraktivität einbüßen, machte die Planerin deutlich.

Vehement setzte sich für die CDU-Fraktion Bertold Leuchtner für die Streichungen ein. Der neue Ortseingang sei ein großer gestalterischer Eingriff gewesen und aus den Bürgergesprächen zum Gemeindeentwicklungskonzept habe er Stimmen vernommen, die sich für natürlich geprägte Randbereiche ausgesprochen hätten.

Jürgen Heitz (SPD) tat sich mit dem Streichen schwer und schlug Vororttermine vor, um aus der Erfahrung anderer zu lernen, bevor man aufs Geratewohl das Falsche streiche. Eine Lanze für den generationsübergreifenden Bereich und den Barfußpark brach Martin Schäfer (FWG), der auf Reisen in ferne Länder positiv überrascht war, wie intensiv diese genutzt werden. Für Karlheinz Schäfer (SPD) war das bereits 2013 beschlossene Konzept richtig und schlüssig - bis heute: "Es ist frevelhaft, das Konzept auf 200 000 Euro zu reduzieren." Er plädierte dafür, das Konzept in zwei Etappen umzusetzen. Diesem Ansinnen widersprach Berhard Brink (CDU), für seine Fraktion seien 200 000 Euro die Obergrenze. Dies hatte neben Karlheinz Schäfer auch Manfred Weber (FWG) nicht so verstanden, der sich ebenfalls für eine komplette Umsetzung aussprach. Die Wende kam mit dem Antrag von Martin Schäfer, das Konzept abzüglich der Einsparung von 21000 Euro in diesem Jahr umzusetzen und die Mehrausgaben an anderer Stelle einzusparen. Der Rat befürwortete mit acht zu sechs Stimmen Schäfers Antrag.