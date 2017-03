Einstiegsklasse hat sich bewährt Von Heiner Wirbser Muggensturm - Im Juli 2016 wurde die Einrichtung einer Einstiegsklasse an der Albert-Schweitzer-Grundschule (ASG) in der Muggensturmer Ratssitzung als "Leuchtturmprojekt" bezeichnet, das sich inzwischen zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt hat. Dieses Fazit zogen sowohl Bürgermeister Dietmar Späth als auch die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung. Der Rektor der ASG, Johannes Hermann, erläuterte noch einmal die Gründe und das Vorhaben dieser Einstiegsklasse. Seinen Ausführungen zufolge werden dort Kinder aufgenommen, die keine vorschulischen Erfahrungen besitzen und Defizite in der deutschen Sprache aufweisen. Die Kinder sollen Grundschulförderklasseniveau erreichen. Ziel war auch die Einrichtung einer integrativen Vorbereitungsklasse für Kinder mit Migrationshintergrund mit gezielter Sprachförderung. Seinerzeit, so Hermann weiter, wurden in den Kreisen Freudenstadt, Rastatt und Baden-Baden solche Einstiegsklassen eingerichtet. Leider hätten sich die Klassen in Freudenstadt und Baden-Baden nicht halten können. In Muggensturm hingegen werden 16 Schüler betreut, die das Niveau der regulären Erstklässler beinahe erreicht haben. 14 von ihnen können am Schuljahresende in die zweite Klasse ihres jeweiligen Heimatorts eingegliedert werden. Hermanns Bilanz zeigte auf, dass 70 Prozent der damaligen Schüler der Einstiegsklasse keinerlei vorschulische Vorkenntnisse hatten und 30 Prozent keine feinmotorischen Fähigkeiten hinsichtlich eines korrekten Umgangs mit Stift oder Schere. Keines der Kinder besaß außerdem ausreichende Deutschkenntnisse. Dies habe sich gewaltig geändert, berichtete Hermann stolz. 90 Prozent der Schüler haben mittlerweile gute Deutschkenntnisse und alle beherrschten die sogenannten "menschlichen Vorläuferfertigkeiten". Allerdings wäre dieser Erfolg, so freute sich der Rektor der ASG, ohne die Mithilfe von ehrenamtlichen Helfern nicht denkbar gewesen. Allen voran erwähnte er die ehemaligen Pädagogen Norbert Maulbetsch und Hermann Müller. Hilfreich zur Seite standen die Pädagogische Hochschule, das Schulamt, die Gemeinde, die Sprachheilschule Iffezheim, der Elternbeirat, die Elternschaft und das Kollegium der ASG. Hier, so stellte MBV-Gemeinderat Harald Unser fest, sei Vorbildliches geleistet und eine nachhaltige Integration vorbereitet worden. Die Einrichtung der Einstiegsklasse habe sich bewährt, und die Gemeinde könne stolz auf dieses gelungene Projekt sein. Dem pflichtete auch Dieter Eisele bei, und fügte hinzu, dass das Geld, das die Gemeinde hier investiert habe, sehr gut angelegt sei. In die gleiche Kerbe schlug auch CDU-Gemeinderat Joachim Schneider und dankte insbesondere den ehrenamtlichen Helfern, indem er anmerkte, dass mit Geld allein nicht derselbe Erfolg möglich gewesen wäre. Keine Frage war es für den Gemeinderat, dass man dieses Erfolgsmodell fortsetzen wird. Bereits jetzt haben sich 16 Kinder für die Einstiegsklasse 2017/18 angemeldet, informierte Rektor Johannes Hermann. Eine tolle Geschichte für die ASG sei auch die Zertifizierung der Schule als "Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt". Spätestens seit der Integration der Kindersportschule (KISS) in Arbeitsgemeinschaften habe die Grundschule ein sport- und bewegungsfreundliches Profil erhalten und bekam nun von der Regionalkoordinatorin für Sport am Regierungspräsidium, Karin Fierhauser-Merkel, das entsprechende Zertifikat (wir berichteten).

