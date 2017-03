Tauziehen um Grundstück beim Kino

Rastatt (ema) - Restaurant mit mediterraner Küche oder eine Sports-Bar: Diese Alternativen stehen zur Debatte für die Nutzung eines städtischen Grundstücks gegenüber dem Kino Forum. Drei Interessenten haben am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses ihre Konzepte präsentiert. Nach BT-Informationen wollte das Gremium keine Empfehlung für den Gemeinderat aussprechen. Fest steht nur: Einer der drei Bewerber, ein Rastatter Gastronom, ist aus dem Rennen. Er hatte seine Vorstellungen für ein viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Karlsruher Straße/Berliner Ring skizziert, in dessen Erdgeschoss ein Restaurant angesiedelt werden sollte. Doch überzeugen konnte er den Ausschuss nicht. In der engeren Wahl bleiben zum einen die Pläne von Kino-Investorin Gertraud Hurrle, die nach BT-Informationen ein Restaurant unter dem Arbeitstitel "Glashaus" errichten will und sich konzeptionell an der Kette "Vinolivio" mit mediterraner Küche orientiert. Restaurants dieses Typs finden sich in Schallstadt und Hohberg; die im Jahr 2015 eröffnete Gaststätte in Sinzheim musste jedoch schon wieder schließen. Hurrle hatte bereits Ende vergangenen Jahres nichtöffentlich im Gemeinderat ihre Pläne präsentiert. Die Kino-Erbauerin würde das Restaurant errichten; der künftige Restaurantbetreiber von "Vinolivio" will eine eigene Betriebsgesellschaft in Rastatt gründen. Im Gespräch ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kino-Betreiber Jan Marc Maier und dem Restaurant. Diese reicht von der gemeinsamen Benutzung der Parkplätze über Catering im Kino bis hin zu Co-Veranstaltungen. Maier hat bereits mehrmals durchblicken lassen, dass ein gastronomisches Angebot das Großkino abrunden würde. Als Hurrles Mitbewerber präsentierte sich am Montag ein Rastatter Gastronomie-Investor, der mit einem Kompagnon eine Sports-Bar errichten will. Dem Konzept zufolge sollen besonders jüngere Menschen die Gelegenheit haben, sportliche Events an Bildschirmen zu verfolgen. Beide Investoren planen mit 60 bis 70 Parkplätzen auf dem Gelände. Welcher Bewerber das Rennen macht und das 3200 Quadratmeter große Grundstück kaufen darf, entscheidet der Gemeinderat am 27. März in öffentlicher Sitzung. Offen ist noch, zu welchem Preis das Areal veräußert wird. Laut Gutachterausschuss liegt die Untergrenze bei 75 Euro pro Quadratmeter. Allerdings scheint im Ausschuss die Auffassung vorzuherrschen, mindestens 100 Euro als marktgerechten Preis vom Käufer verlangen zu können. Die Stadt Rastatt hat das Grundstück vor wenigen Wochen roden lassen.

