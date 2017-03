Wenn sich in der Kirche eine bunte Wohngemeinschaft bildet Durmersheim (manu) - "Eine Woche ohne Eltern ist für viele Jugendliche eine spannende Alternative; dabei in der Kirche wohnen zu dürfen, macht das Ganze zu einer tollen Sache", beschreibt Jugendreferent Johannes Eisen das Projekt "Wogele", das sich bis zum 11. März in der evangelischen Kreuzkirche in Durmersheim abspielt. Die Abkürzung steht für "eine Woche gemeinsam leben". Dafür hat sich das Gotteshaus in eine gemütliche, bunte WG verwandelt. (manu) - "Eine Woche ohne Eltern ist für viele Jugendliche eine spannende Alternative; dabei in der Kirche wohnen zu dürfen, macht das Ganze zu einer tollen Sache", beschreibt Jugendreferent Johannes Eisen das Projekt "Wogele", das sich bis zum 11. März in der evangelischen Kreuzkirche in Durmersheim abspielt. Die Abkürzung steht für "eine Woche gemeinsam leben". Dafür hat sich das Gotteshaus in eine gemütliche, bunte WG verwandelt. Hinter dem Eingangsportal der Kirche stehen paarweise Straßenschuhe in Reih' und Glied. Ganz locker in Socken sind 16 Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren in den Räumen der Kreuzkirche unterwegs. Sie alle sind Ehrenamtliche der EC-Jugendarbeit (EC = Entschieden für Christus) in der evangelischen Kirchengemeinde Durmersheim, zu der auch Au am Rhein und Elchesheim-Illingen gehören. Im Gotteshaus verbringen sie eine gemeinsame Schul- und Arbeitswoche. Matratzen, Schlafsäcke und Campingbetten weisen den Raum hinter dem Kirchensaal als Schlafzimmer aus. Dort haben die Jungs ihr Nachtlager aufgeschlagen. Die Mädels haben das Haus der Jugend, das an die Kirche angebaut ist, als "Nachtrevier" in Beschlag genommen. Die Sakristei ist zum Behelfsbüro umfunktioniert. Im Besprechungsraum locken bequeme Sessel zum Chillen. "Die kleine Auszeit vom ,normalen' Alltag dient der Stärkung der Gemeinschaft, ist ein Anreiz zum gegenseitigen Kennenlernen und gibt gerade den Jüngeren in der Mitarbeiterriege die Möglichkeit, im Glauben wachsen und sich in ihrer Spiritualität entwickeln zu dürfen", erklärt Eisen das Modell, das bereits im dritten Jahr in der Kreuzkirche stattfindet. "Abends stoßen junge Erwachsene zu uns und berichten über ihre Erfahrungen mit dem Glauben sowie ihre einstige Jugendarbeit in der Kirchengemeinde", erzählt der 24-Jährige, der seit September als Jugendreferent in Durmersheim arbeitet. Ansonsten ist der Tagesablauf für die 16 "Wogele"-Teilnehmer wie immer. Morgens geht es zur Schule oder zur Arbeit, mittags stehen für die Schüler Hausaufgaben auf dem Plan. Danach erst kommt die gemeinsame Freizeit. Am späten Nachmittag, wenn die Berufstätigen den Job hinter sich gelassen haben, wird gemeinsam gekocht und zu Abend gegessen.

