Tiefgründig unterhaltsam

Rastatt - Aktueller könnte die Produktion kaum sein, die das Jugendtheater mit seinem Stück "Mut, Bürger" in der voll besetzten Reithalle zur Aufführung gebracht hat. Die zunehmenden Repressalien gegen die Presse in der Türkei, ein erneutes Einreiseverbot für Menschen aus überwiegend muslimischen Staaten in die USA - das sind Schlagzeilen der vergangenen Tage und Themen, die die Jugendgruppe um Theaterpädagogin Jacqueline Frittel auf unterhaltsame, spannende und zum Nachdenken anregende Weise auf die Bühne gebracht hat.

Vor einer Kulisse, die aussieht, als müsste demnächst der Sperrmülllaster vorbeikommen, führen zwölf Jugendliche durch die Lebensgeschichten verschiedener Personen, die irgendwann in ihrem Leben zum Helden geworden sind. Als Überleitung dienen Filmeinspielungen, Lieder, im Chor gesprochene Dialoge und Tanzeinlagen. Dieser rasche Wechsel - auch zwischen melancholischen und fröhlichen Szenen - verhindert Langatmigkeit und die Gefahr, zum Lehrstück mit erhobenem Zeigefinger zu geraten.

Begrüßt werden die Zuschauer von sechs jungen Frauen und sechs jungen Männern, alle schwarz gekleidet, mit den Worten "Willkommen in der Realität". Sie seien keine Schauspieler, die Besucher keine Zuschauer und das Theater sei die Realität! Ein Wortspiel in einer "postfaktischen Welt", einer Welt, in der Fakten keine Rolle mehr spielen, nur der Glaube und die jeweilige Stimmung, einer Welt, in der der Übergang zwischen Realität und Fiktion unkenntlich wird. Nach einer Tanzeinlage, in der die Wellenbewegung, das Auf und Nieder, zum Symbol wird, erscheint ein Mädchen, das in sein Tagebuch schreibt. Für sie sei die Welt aus den Fugen geraten, vieles erscheine entmutigend, sich selbst erlebe sie als machtlos. Danach wird die Geschichte von Anne Frank und von Miep Gies erzählt, der Sekretärin ihres Vaters, die die Familie über zwei Jahre mit Lebensmitteln und Nachrichten versorgte. Die schwarz gekleideten Schauspieler erscheinen als Gestapo-Männer, die Müllwüste auf der Bühne wird zum Hinterhof von Amsterdam.

Szenenwechsel: Gut gelaunt und tanzend bewegen sich die jungen Menschen auf der Bühne. Da erscheint Bethany Hamilton, die junge Profi-Surferin, die bei einem Haiunfall ihren Arm verliert und danach einarmig ihren Sport weiter ausübt, weil "Aufgeben keine Lösung ist". Es folgt die Geschichte der 13-jährigen Diana, die nach ihrer Krebserkrankung den Weg zurück in ihren Freundeskreis findet. Die Situationen der russisch-amerikanischen Journalistin Anna Stepanowna Politkowskaja und der Freiheitskämpferin Aung Sann Su Kyi wirken beängstigend, das Wirken von Martin Luther King und Mahatma Gandhi ermutigend. Dazwischen kommen weniger bekannte Biografien zum Ausdruck: Der junge Mann aus Afghanistan, der Deutschen während eines Attentats in München zu Hilfe kommt, der junge Muslim, der sich trotz religiöser Konventionen traut, seiner Angebeteten seine Liebe zu gestehen. Gemeinsam singen die Schauspieler das Lied "Dear Mr. President" von Pink, in dem die Sängerin im Jahr 2006 Fragen an den amtierenden George W. Bush stellte. Auf Leinwand eingeblendet, unterschreiben die Protagonisten einen Brief an Trump mit Fragen zur aktuellen Politik.

Die silhouettenhaft gezeichneten Porträts, die Auswahl und die Abstimmung machen das Stück kurzweilig und tiefgründig. Elvis Großmann, Florian Klingenberg, Julia Weihrauch, Nelly Schleise, Fynn Flackus, Isabell Knapp, Kevin Schlegel, Max Stigler, Mia Schneider, Kiara Hassouna, Zazaou Hassouna und Obaidullas Rasooly wirken authentisch. Ihr Engagement und harmonisches Zusammenwirken gibt Mut für die Zukunft: Eine Jugend, die dem gängigen Klischee der verwöhnten, desinteressierten Generation widerspricht. Weitere Termine: Heute und morgen, 9. und 10. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Reithalle. Reservierungen: (0151)17932138.