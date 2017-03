In der Gemeinde verwurzelt

Au am Rhein - Nur wenige Schritte muss der Auer Michael Rastätter von seinem Haus zum Feuerwehrgebäude der Gemeinde laufen - es ist das Nachbargrundstück. Das kommt dem 44-Jährigen entgegen, ist er doch "mit Leib und Seele" Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, seit 2010 sogar Kommandant. Trotzdem würde er diesen Posten an den Nagel hängen. Denn Rastätter hat sich für das Amt des Bürgermeisters in Au am Rhein beworben.

Während draußen, entlang der Straßen in Au am Rhein, Michael Rastätter bereits von ersten Plakaten lächelt, sitzt der 44-Jährige am Esszimmertisch seines Hauses und beantwortet die Fragen der Presse. "Das ist Neuland für mich", gibt er zu und lächelt. Die Einrichtung des Esszimmers ist schnörkellos und schlicht. Ein großer Schrank, ein Tisch, Stühle, etwas Dekoration, ein paar Blumen auf dem Fensterbrett.

Überhaupt macht Rastätter einen ziemlich bodenständigen Eindruck, mag sich nicht übermäßig selbst loben, als nach seinen Stärken - auch im Vergleich zu seinen Mitbewerbern - gefragt wird. Zuverlässig sei er, sagt er dann aber doch. Und für jeden habe er ein offenes Ohr. Er sei eine fröhliche und freundliche Person, die gerne lache, herzlich und zuvorkommend sei. "Das reicht", beendet er die Aufzählung wesentlicher Charaktereigenschaften und lächelt abermals.

In Au am Rhein lebt Rastätter schon immer. "Ich bin Auer durch und durch, für mich gibt es nichts anderes", betont er. Das sei auch der Grund, warum er sich für das Bürgermeisteramt nur in seiner Heimatgemeinde beworben hat. "Ich bin hier verwurzelt."

Und das nicht nur privat, sondern auch beruflich. Nach seinem Hauptschulabschluss machte Rastätter eine Lehre zum Vermessungstechniker, arbeitete zuerst in einem Vermessungsbüro in Durmersheim, bevor er 1999 zur Gemeinde Au am Rhein in den Bauhof wechselte. Seit 2000 ist Rastätter stellvertretender Bauhofleiter, seit 2010 Wassermeister.

Mehr als 25 Jahre ist der gebürtige Auer zudem Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Au am Rhein, seit 2010 ist er Kommandant. Auch in der Kommunalpolitik ist Rastätter aktiv. 2014 ließ er sich für den Gemeinderat aufstellen, wurde auf Anhieb gewählt. "Mir ist es wichtig, im Ort mitzuwirken", erklärt er. Dieses Anliegen habe sich weiterentwickelt, nun wolle er Bürgermeister in Au am Rhein werden. Im Kleintierzuchtverein, dem Auer Carnevals-Club, dem Schützenclub sowie im Gesangverein "Fidelia" und Musikverein ist Rastätter passives Mitglied. Im Falle einer Wahlniederlage, die für ihn schwer wäre, würde er aber trotzdem seine Ehrenämter, unter anderem in Gemeinderat und bei der Feuerwehr, weiterführen, hebt Rastätter hervor.

Doch in diese Richtung will der 44-Jährige, der geschieden, aber wieder fest liiert ist, momentan gar nicht denken. Stattdessen zieht er ein Blatt hervor, auf dem Ideen und Projekte für Au am Rhein aufgelistet sind. So will er Räumlichkeiten schaffen, in denen sich die Jugendlichen der Gemeinde treffen können. "Die Jugend ist unsere Zukunft", betont Rastätter. Unter Umständen könne man in dem Treff mit Streetworker Bodo Schwittay zusammenarbeiten, um Probleme wie Vandalismus in den Griff zubekommen. Errichten will Rastätter zudem betreutes Wohnen, damit Menschen, die seit Jahrzehnten in Au verwurzelt sind, weiter im Ort leben können. Darüber hinaus will sich Rastätter im Falle seiner Wahl darum kümmern, dass es sichere Wege in Kindergarten und Schule gibt. Dafür könnten unter anderem Tempolimits oder Zebrastreifen sorgen. Das Gewerbegebiet will der 44-Jährige erweitern, um mehr Geld in die Kasse der Gemeinde zu spülen. Zudem plädiert er für ein weiteres Neubaugebiet, um jungen Familien die Möglichkeit zu geben, sich in Au am Rhein niederzulassen. Auch den Kindergarten-Ausbau hat Rastätter im Blick, um jedem Kind ab einem Jahr einen Platz gewähren zu können.

Für die Unterstützung der Vereine setzt der Auer sich zudem ebenso ein wie für Hochwasserschutz und damit verbunden die Ertüchtigung der Hochwasserdämme. "Das muss zügig vorangehen", fordert Rastätter. Ein weiteres Ziel ist es, wieder eine Verkehrsverbindung nach Rheinstetten anzubieten. Viele ältere Menschen seien darauf angewiesen, betont Rastätter. Die Schnakenbekämpfung steht ebenso in seinem Programm. Außerdem will er dafür sorgen, dass die Gemeinde auch in Zukunft selbstständig bleibe.

"Ich möchte etwas für Au am Rhein bewirken", unterstreicht er. Deshalb kann sich der 44-Jährige vorstellen, länger als eine Amtsperiode Bürgermeister zu sein. Und obwohl er bereits bei vielen Vereinen Mitglied und in Gremien der Gemeinde aktiv ist, verspricht er: "Ich werde für jeden Bürger ein offenes Ohr haben und behandle jeden gleich."

Auf die Frage nach seiner ersten Amtshandlung fährt sich Rastätter mit den Händen durch die Haare. "Ich würde mir zuerst einmal in alles einen Einblick verschaffen", sagt er nach einer kurzen Pause. Denn Verwaltungserfahrung habe er zwar keine. Doch da es im Auer Rathaus eine gut funktionierende Verwaltung gebe, habe er den Mut gefasst, sich trotzdem zu bewerben. Seine Stärken sehe er in allem, was "drumherum passiert".