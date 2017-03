Die Weste des Bewerbers kann fleckig sein Rastatt (ema) - Dürfen eigentlich Hinz und Kunz und selbst Vorbestrafte bei einer Bürgermeisterwahl antreten? Die Frage stellt sich im Vorfeld des Bürgervotums in Au am Rhein. Fragen und Antworten zur Zulässigkeit von Bewerbungen: Welche Voraussetzungen müssen Bewerber mitbringen? Laut baden-württembergischer Gemeindeordnung müssen Bewerber am Wahltag das 25. Lebensjahr vollendet haben, dürfen aber nicht älter als 68 sein. Die Kandidaten müssen Deutsche sein oder in Deutschland lebende EU-Bürger, die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Mit Christian Worch tritt der Bundesvorsitzende der rechtsextremen Partei "Die Rechte" an, der bereits mehrere Jahre im Gefängnis saß. Kein Hinderungsgrund? Laut Gemeindeordnung ist nicht wählbar, wer als Beamten entlassen wurde oder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die bei einem Beamten den Verlust des Beamtenrechts zur Folge hätte. Dem für die Kandidatenzulassung zuständigen Wahlausschuss in Au am Rhein war zunächst die Vergangenheit Worchs nicht bekannt. Nach der Zulassung hat der Wahlausschuss in diesem speziellen Fall noch mal die Kommunalaufsicht im Landratsamt um eine Prüfung gebeten. Dort wurde bestätigt, dass Worch antreten darf. Der Grund: Die Verurteilung Worchs liegt bereits mehr als fünf Jahre zurück. Und aufgrund dieser Fünf-Jahres-Frist ist laut Gemeindeordnung die Nichtwählbarkeit aufgrund einer Verurteilung wieder aufgehoben. Ist eine Bewerbung formlos möglich? Nach dem Kommunalwahlgesetz sind Bewerbungen schriftlich einzureichen. Jeder Bewerber hat zudem eine Wählbarkeitsbescheinigung sowie eine eidesstattliche Versicherung vorzulegen, die belegen soll, dass er oder sie nach den Anforderungen der Gemeindeordnung von der Wählbarkeit nicht ausgeschlossen ist. Ab einer bestimmten Gemeindegröße müssen die Bewerber auch Unterstützungsunterschriften beifügen. In Au am Rhein war das nicht erforderlich. In Städten zwischen 20000 und 50000 Einwohnern müssen 50 wahlberechtigte Personen unterzeichnen; Die Staffelung endet bei Städten mit mehr als 200000 Einwohnern (250 Unterschriften).

