Der Bachelor auf Familienbesuch in Rastatt

Rastatt (dm) - Clea-Lacy hat zum ersten Mal im Leben richtig "Schmetterlinge im Bauch", und der Bachelor Sebastian Pannek bei ihr "ein gutes Gefühl", er denkt, dass daraus was erwachsen kann: Wird das am Ende etwas mit den beiden? In der am Mittwochabend ausgestrahlten Folge der RTL-Kuppelshow waren zum Schluss jedenfalls nur noch drei von ursprünglich 22 Kandidatinnen übrig - mit dabei: die 25-jährige Rastatterin. (dm) - Clea-Lacy hat zum ersten Mal im Leben richtig "Schmetterlinge im Bauch", und der Bachelor Sebastian Pannek bei ihr "ein gutes Gefühl", er denkt, dass daraus was erwachsen kann: Wird das am Ende etwas mit den beiden? In der am Mittwochabend ausgestrahlten Folge der RTL-Kuppelshow waren zum Schluss jedenfalls nur noch drei von ursprünglich 22 Kandidatinnen übrig - mit dabei: die 25-jährige Rastatterin. Nicht das schlechteste Zeichen: Auch bei der Familie scheint der Bachelor (=Junggeselle) gut anzukommen. In der jüngsten Folge waren nämlich die Heimatbesuche bei den zu diesem Zeitpunkt verbliebenen letzten vier Frauen angesagt. Als Pannek an der Wohnungstür in Rastatt klingelt, erwarten ihn neben Clea-Lacy nicht nur deren zwei Schwestern, sondern auch die Eltern Barbara und Henrique Juhn. So aufgeregt habe er seine Tochter noch nie gesehen, sagt der Vater, seiner Meinung nach ist die 25-Jährige verliebt. Es wird angestoßen, gegessen, gelacht, die Schwestern finden, dass der Bachelor "ziemlich ehrlich" rüberkommt, auch die Mutter findet ihn nett, für Sebastian Pannek war es "ein sehr schöner Tag". Später in der Sendung spricht er von einer "unglaublich tollen Familie", bei der er sich "direkt willkommen gefühlt" habe. Als Clea-Lacy eine Rose von ihm bekommt und damit weiter im Spiel ist, ist sie "richtig happy", ja, "unendlich glücklich" sogar. Dabei hat es zuvor einen Moment gegeben, in dem nicht klar schien, ob die Rastatterin überhaupt dabei bleiben will. In New Orleans war das, wohin der Bachelor vor den Heimat-Dates die verbliebenen Frauen führte. Nachdem Sebastian auf einem Balkon Mitbewerberin Viola küsst, fragt sich Clea-Lacy, ob sie gehen soll, und teilt das dem Bachelor auch mit. Er indes würde sich freuen, wenn sie bleibt und weiter um ihn kämpft. So kam's dann auch - jetzt geht die Sendereihe mit Clea-Lacy, "Miss München" Viola und Erika aus Geislingen auf die Zielgerade, noch zwei Folgen stehen aus. Zunächst geht's zurück nach Miami, wo bis dahin bereits fast die gesamte Staffel gedreht worden ist.

