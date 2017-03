Werk auf Hochtouren: Zusätzliches Personal Rastatt (red) - Gänzlich im Zeichen der erneuten Rekordjagd stand gestern nach Auskunft des Betriebsrats die erste Betriebsversammlung des Jahres mit mehr als 3000 Beschäftigten im Mercedes-Benz-Werk Rastatt. Nach den Rekordergebnissen aus 2016 laufe der Standort Rastatt, "Geburtsstätte der Mercedes-Benz-Compact-Cars", im Jubiläumsjahr erneut auf Hochtouren. Zum einen seien die Produkte der Mercedes-Frontwheel-Architecture (MFA) trotz des letzten Produktionsjahrs äußerst gefragt. Zum anderen steht der Modellwechsel an, und in diesem Zuge stellten Betriebsrat und Geschäftsleitung gestern erstmals die Planung zur Durchführung des dafür erforderlichen Zusatzprogramms vor. "Mit dem Aufbau einer zusätzlichen Schicht werden befristet zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und weitere Bedarfe durch die Förderung des Nachwuchses generiert", heißt es in der Mitteilung. Aktuell sind mehr als 6500 Menschen im Werk beschäftigt. (red) - Gänzlich im Zeichen der erneuten Rekordjagd stand gestern nach Auskunft des Betriebsrats die erste Betriebsversammlung des Jahres mit mehr als 3000 Beschäftigten im Mercedes-Benz-Werk Rastatt. Nach den Rekordergebnissen aus 2016 laufe der Standort Rastatt, "Geburtsstätte der Mercedes-Benz-Compact-Cars", im Jubiläumsjahr erneut auf Hochtouren. Zum einen seien die Produkte der Mercedes-Frontwheel-Architecture (MFA) trotz des letzten Produktionsjahrs äußerst gefragt. Zum anderen steht der Modellwechsel an, und in diesem Zuge stellten Betriebsrat und Geschäftsleitung gestern erstmals die Planung zur Durchführung des dafür erforderlichen Zusatzprogramms vor. "Mit dem Aufbau einer zusätzlichen Schicht werden befristet zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und weitere Bedarfe durch die Förderung des Nachwuchses generiert", heißt es in der Mitteilung. Aktuell sind mehr als 6500 Menschen im Werk beschäftigt. Der Standort werde sich mit diesem Zusatzprogramm im globalen Produktionsverbund wesentlich stärken. "Wir werden die Anstrengungen unternehmen, das zusätzliche Volumen abzubilden, müssen uns aber der Verantwortung für die Gesundheit unserer Mitarbeiter bewusst sein. Der Bogen darf nicht überspannt werden." Dies gab Uwe Krause, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, zu bedenken. Auch Heiko Maßfeller, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Gaggenau, wies darauf hin, dass die zusätzliche Produktion von Fahrzeugen und die damit einhergehenden Zusatzschichten eine erhebliche Belastung für die gesamte Belegschaft bedeuteten. Daher sei ein fairer Umgang wichtig, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Zugleich blicke das Lead-Werk für die Mercedes-Benz-Kompaktwagen euphorisch und engagiert in die Zukunft, heißt es weiter, und es sei bereit für die Elektromobilität. "Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für die Fähigkeiten des Teams Rastatt verdeutlichte der Betriebsrat, dass der Standort Zukunft bauen will und kann - und zwar jetzt", heißt es in der Mitteilung. Die Werke Bremen, Hamburg, Sindelfingen und Untertürkheim hätten bereits Betriebsvereinbarungen zur Industrialisierung der Elektromobilität beschlossen. Auch der Nachwuchs wappne sich für eine "elektrisierende Zukunft". Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) sehe ihre Handlungsfelder in innovativen Maßnahmen zur Weiterbildung. Mit einem Azubi-Projekt werde die JAV im Ausbildungsbereich noch konkreter auf die Entwicklungen der Elektromobilität hinarbeiten. Wie berichtet, feiert das Werk Rastatt 25-jähriges Standortjubiläum. Äußeres Zeichen dafür ist nun auch ein Fahrzeug, das bei einem Graffiti-Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene unter künstlerischer Betreuung von Graffiti-Künstler René Sulzer gestaltet und mit der Hilfe von Werksmitarbeitern mit zwei Klarlackschichten überzogen wurde. Im Laufe des Jubiläumsjahrs soll die A-Klasse zur Freude von Werksleiter Thomas Geier bei ausgewählten Jubiläumsveranstaltungen und Events präsentiert werden.

