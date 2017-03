Mit Leib und Seele Kommunalpolitiker

Durmersheim/Au am Rhein - Einen Lieblingsplatz in Au am Rhein hat Helmut Schorpp schon: den Brückenkopf. Dort entspannt sich der passionierte Angler, genießt die Natur und Tierwelt. Das Rathaus in Au befindet sich gar nicht weit entfernt von diesem Idyll. Das könnte Schorpps neuer Arbeitsplatz werden. Denn der 54-jährige Diplom-Informatiker und Würmersheimer Ortsvorsteher hat sich für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde beworben.

Aus einer Plastikdose fischt Schorpp einige Maiskörner und spießt sie auf den Angelhaken auf. Es ist kühl und windig. "Eigentlich kein Wetter zum Angeln", gibt der 54-Jährige zu, während er den Köder ins Wasser lässt. Für das Zeitungsfoto versucht er nun eben doch sein Glück. Begeistert spricht Schorpp von der Wasserqualität, Sonnenauf- und -untergängen, Rehen, Fasanen und Störchen, die er von diesem Platz aus beobachten kann. "Schätze vor der eigenen Tür", nennt er all das.

Aufgewachsen ist Schorpp ganz in der Nähe: in Durmersheim. Dort ging er in die Grundschule und aufs Gymnasium. Nach seinem Informatikstudium in Karlsruhe fing er an, bei Daimler zu arbeiten, wo er bis heute tätig ist. Immer wieder war Schorpp, der verheiratet ist und drei Töchter hat, im Ausland tätig, unter anderem einige Monate in den Niederlanden. Doch die Heimatverbundenheit blieb - und ließ ihn stets zurückkehren. Seit vielen Jahren lebt er nun in Würmersheim.

Dort ist Schorpp kein Unbekannter: Seit acht Jahren ist er Ortsvorsteher des Durmersheimer Ortsteils, auch im Gemeinde- sowie Ortschaftsrat ist er seit 13 Jahren vertreten. Gewählt wurde er "auf Anhieb und mit einem sehr guten Ergebnis", erinnert er sich. Und bei den letzten Wahlen war er sogar Stimmenkönig. In seiner kommunalpolitischen Zeit habe er "sehr viel erreicht" für Würmersheim, zieht Schorpp nicht ohne Stolz Bilanz. Im Kreistag ist der Würmersheimer ebenso seit drei Jahren vertreten, arbeitet in diesem Gremium mit dem Landkreis zusammen. Von seinem Netzwerk soll nun Au am Rhein profitieren.

Es ist aber nicht nur die Kommunalpolitik, in der sich Schorpp engagiert. In fast allen Würmersheimer Vereinen ist er Mitglied, hat schon fast 70-mal Blut gespendet, singt im Bürgermeisterchor und ist Gruppenleiter der Sängergruppe Nord mit 43 Chören im Mittelbadischen Sängerbund.

Vereine, so findet er, seien wichtig für eine Gesellschaft. Die Förderung von Vereinen und dem Ehrenamt ist deshalb auch eines seiner Themen für den Wahlkampf. Errichten will er darüber hinaus eine Begegnungsstätte für Senioren sowie einen Treff für die Jugend. "Immer Thema ist außerdem die Schnakenbekämpfung." Im Blick hat der 54-Jährige zudem den Hochwasserschutz. Am Herzen liegt ihm die Ortsentwicklung sowie -verschönerung. Dadurch könne man Lebensqualität schaffen, etwa durch Sitzbänke und Bäume. "Ich würde da gerne Ideen mit den Bürgern zusammen entwickeln", betont Schorpp. Die Infrastruktur möchte er auch ausbauen, zum einen den öffentlichen Personennahverkehr, aber auch das schnelle Internet in der Gemeinde. In Kindergarten und Grundschule will Schorpp investieren. Pflichtthema sei das marode Kanalsystem und die Sicherung der Nahversorgung. Zudem will der Würmersheimer eine zentrale Anlaufstelle für Anliegen der Bürger schaffen.

Der Dialog mit den Anwohnern ist Schorpp bereits im Wahlkampf wichtig. Übrigens nicht sein erster Wahlkampf. 2014 trat er in Durmersheim gegen den Amtsinhaber Andreas Augustin an, unterlag aber mit rund 44 Prozent. "Ich wollte viel für Durmersheim verbessern", erklärt er seine damalige Motivation für die Bewerbung. Doch auch nach seiner Niederlage warf er die Flinte nicht ins Korn. "Es ist nicht meine Art, einfach wegzurennen", unterstreicht Schorpp. Zudem sei er mit Leib und Seele Kommunalpolitiker. Dennoch hatte er ursprünglich nicht vor, sich noch einmal für ein Bürgermeisteramt zu bewerben.

Doch mittlerweile hat er es sich anders überlegt, will seine Heimat als Bürgermeister weiter gestalten. "Für mich ist es eine reizvolle Herausforderung." Warum er der Richtige für Au am Rhein wäre? "Ich habe mehr zu bieten als eine theoretische Verwaltungsausbildung", betont Schorpp. Er komme "mitten aus dem Leben", könne viel zurückgeben aufgrund seiner Lebenserfahrung. So habe er in seinem Job als Diplom-Informatiker nicht nur eigene Prozesse koordiniert und mit sechs- bis siebenstelligen Budgets zu tun gehabt, als Ortsvorsteher habe er darüber hinaus seinen Beitrag für die Entwicklung Würmersheims geleistet. "Ich weiß, wie Behörden und Rathaus ticken", sagt Schorpp - unter anderem mit Blick auf "seinen" Ortschaftsrat, der fast genauso groß ist wie der Auer Gemeinderat. Auch die Sorgen und Nöte von Mittelständlern seien ihm nicht fremd, hatte doch sein Vater selbst einen Handwerksbetrieb.

Schorpp zieht den Angelhaken aus dem Wasser. Ein Fisch hat immer noch nicht angebissen. Für diesen Tag lässt er es gut sein, das Bild ist im Kasten und die Hände durchgefroren. Das Equipment samt schwarzer Gummistiefel verstaut der 54-Jährige im Kofferraum seines Autos. Dann geht es zurück nach Würmersheim. Fürs Erste. Denn Schorpp hofft, dass ihn sein Arbeitsweg bald täglich nach Au am Rhein führen wird.