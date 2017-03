Organisationstalent mit viel Energie

Durmersheim/Au am Rhein - Wie sie ihren Vollzeitjob als Durmersheimer Hauptamtsleiterin, die Familie mit zwei Kindern und einem Hund sowie die Arbeiten rund ums Haus unter einen Hut bringt? "Ich bin ein Organisationstalent", verrät Veronika Laukart. Diese Stärke wird ihr zugute kommen, falls ihr nächstes Ziel klappt: Die 37-Jährige hat sich in der Gemeinde Au am Rhein als Bürgermeisterin beworben.

Der Esszimmertisch bei Laukarts ist gedeckt, in der Mitte stehen eine Vase mit Tulpen sowie ein Teller mit diversen Kuchenstücken. "Heute habe ich allerdings nicht selbst gebacken", sagt Laukart und lacht - denn das gehört eigentlich zu ihren Hobbys. An der Wand hängen Fotos, die sie, ihren Mann und die beiden Söhne zeigen. Hündin "Jacky" hat die 37-Jährige erst einmal in der Küche eingesperrt, zuerst will sie abklären, ob die Besucherin von der Presse Angst vor Vierbeinern hat. Dann setzt sie sich an den Tisch, schenkt Tee ein. Sie ist leger gekleidet, wirkt entspannt.

"Ich wollte schon immer Spuren hinterlassen", begründet Laukart, warum sie sich für das Bürgermeisteramt beworben hat. Als neue Rathauschefin in Au am Rhein könnte sie helfen, die Gemeinde zu gestalten, aber auch etwas für die Lebensqualität der Menschen vor Ort tun. Bei ihren ersten Besuchen sei sie schon herzlich in Au empfangen worden, lässt Laukart die vergangenen Tage Revue passieren. Die familiäre Atmosphäre in der Gemeinde sei auch ein Grund gewesen, warum sie sich genau dort beworben habe. Zudem habe Bürgermeister Hartwig Rihm in den vergangenen Jahren "gute Arbeit geleistet".

Einen Umzug nach Au am Rhein kann sich Laukart im Falle einer gewonnenen Wahl gut vorstellen. "Wir haben das in der Familie besprochen und uns dafür entschieden", erzählt sie. Ihrer Meinung nach sollte ein Bürgermeister im Ort wohnen, da man sich dann ganz anders mit der Gemeinde identifiziere.

Ihre größte Qualifikation für das Amt sieht Laukart darin, dass sie eine entsprechende Verwaltungsausbildung absolviert und seit vielen Jahren Fachkenntnisse erworben hat. Ihre Arbeit wäre eine "Bereicherung für Au am Rhein", ist sie sich sicher. Die Ausbildung begann Laukart 1998 bei der Gemeinde Durmersheim, danach war sie als Sacharbeiterin im Hauptamt tätig. Einen berufsbegleitenden Lehrgang an der Verwaltungsschule des Gemeindetags in Karlsruhe belegte sie 2004 und qualifizierte sich damit zur Verwaltungsfachwirtin. Ein Jahr später wurde sie stellvertretende Hauptamtsleiterin. Als 2015 die Struktur im Durmersheimer Rathaus neu geordnet wurde, übernahm Laukart das neu geschaffene Amt für Personal und Bildung. Als ein Jahr später der damalige Hauptamtsleiter die Gemeinde verließ, wurde die 37-Jährige neue Hauptamtsleiterin. Zuständig ist sie nun unter anderem für die Bereiche Schulen, Kindergärten, Personal, die öffentliche Ordnung, die Friedhofsverwaltung, Feuerwehr, Standesamt und die Geschäftsstelle des Gemeinderats. "Ich bin stolz auf das, was ich bisher erreicht habe." Immerhin sei sie ein "Vorzeigeobjekt gelungener Integration", sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht. Denn geboren und aufgewachsen ist Laukart in Kasachstan. Als sie 14 Jahre alt war, siedelten sie, ihre Eltern, die deutsche Wurzeln haben, sowie ihr Bruder nach Deutschland über. Zunächst kamen sie nach Rastatt, zogen später nach Elchesheim-Illingen und schließlich nach Durmersheim.

Dort lebt die 37-Jährige mit ihrer Familie bis heute. Und auch die Schwiegermutter wohnt bei ihnen im Haus, unterstützt die Familie unter anderem bei der Kinderbetreuung. Denn sowohl Laukart als auch ihr Mann, ein Diplom-Wirtschaftsinformatiker, sind voll berufstätig. Laukarts Eltern wohnen ebenfalls in der Nähe - in Elchesheim-Illingen. "Anders würde es nicht gehen", betont die 37-Jährige. Viel Freizeit bleibt da nicht. Doch das ist für Laukart halb so schlimm. "Ich bin voller Energie", sagt sie. "Ich brauche Bewegung und Action."

Bewegen will sie auch in Au am Rhein viel, falls sie zur Bürgermeisterin gewählt wird. So möchte sie unter anderem einen Dorfplatz als Mittelpunkt der Gemeinde realisieren. Im Bereich der Kinderbetreuung bestehe in Au ihrer Meinung nach Nachholbedarf - bedingt durch den Zuzug von Familien in den Neubaugebieten. Den Schwerpunkt legt die 37-Jährige auf die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Zudem hat Laukart den Plan, den kaum vorhandenen Tourismus im Ort anzukurbeln. Ältere Menschen sollen darüber hinaus Unterstützung erhalten, zum Beispiel in Form einer Seniorenhilfe, um länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben zu können. Und auch den Vereinen im Ort gibt Laukart einen großen Stellenwert. Daher trifft sie sich am Montag mit den Vorsitzenden, um sich auszutauschen. Weitere Themen will sie im Laufe ihres Wahlkampfs und durch Gespräche mit den Menschen vor Ort sammeln.

Den Bürgern von Au verspricht Laukart im Falle einer Wahl vor allem eines: Geradlinigkeit, Gerechtigkeit und Bürgernähe. Die nötige Zielstrebigkeit und Ausdauer bringe sie mit, zählt sie ihre Stärken auf. Und gibt es auch Schwächen? "Ja", gibt Laukart zu. Wenn sie die Wahl habe, beginne sie lieber um 8 statt um 7 Uhr mit der Arbeit. "Früh aufstehen ist nicht so meins."