Anstellung als Regieassistent mit 20 Jahren

Hügelsheim - Nils Braun ist auf dem Weg zu seinem Traumberuf Regisseur einen entscheidenden Schritt weiter gekommen: Als jüngster von 100 Bewerbern konnte er sich als Regisseur für das Donizetti-Stück "Don Pasquale" am Theater Chemnitz durchsetzen. Der umtriebige Hügelsheimer hat mit seinen gerade 20 Jahren bereits einige Erfahrung gesammelt (wir berichteten).

Das Chemnitzer Publikum hatte am vergangenen Samstag die Chance, per Voting über das Inszenierungsteam der Oper abzustimmen. Zuvor hatte das Theater bei einem international renommierten Musiktheaterwettbewerb in Graz einen Sonderpreis für Regie und Bühnengestaltung ausgelobt. Aus den bestern der mehr als 100 Bewerber wurden drei junge Regieteams ausgewählt, die dem Chemnitzer Publikum ihre Entwürfe präsentieren konnten. Der Wettbewerb soll jungen Regieteams den Karrierestart ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung des Theaters. Mit einem klaren Vorsprung von 41 Prozent der Stimmen konnten sich Nils Braun und Oliver Burkhardt (Bühne und Kostüme) durchsetzen. Überzeugend war ihr Konzept, "die verzwickte Liebesgeschichte aus Donizettis Zeiten mit den Lebens- und Liebesgewohnheiten unserer heutigen Online-Generation in einen Kontext zu setzen", begründet das Theater den Erfolg des jungen Teams. Oliver Burkhardt arbeitet an der Komischen Oper in Berlin, im Rahmen einer Regieassistenz für "Hoffmanns Erzählungen" hatte Nils Braun ihn dort kennengelernt.

Bereits im Jahr 2015 hatte das Duo damit angefangen, sich mit "Don Pasquale" auseinanderzusetzen und das Werk zeitgemäß aufzuarbeiten, wie Nils Braun im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt berichtet. Nun hat der erst 20-Jährige aus Hügelsheim, der bislang Musiktheaterwissenschaften in Bayreuth studiert hat, mit dem Zuschlag als Regisseur einen ersten Achtungserfolg eingefahren. Ob das Theater in Chemnitz auch den Karrierestart markiert, bleibt abzuwarten, doch Nils Braun gibt sich optimistisch: "Ich hoffe, dass das Stück ins Repertoire aufgenommen und auch in den nächsten Jahren gespielt wird."

Der künftige Jungregisseur ist recht viel unterwegs: Seit September hatte er Regieassistenzen am Opernhaus in Zürich ("Médée"), in Helsinki ("Der Fliegende Holländer") und an der Semperoper ("Salome"). Nils Braun möchte in erster Linie viel Erfahrung sammeln und sich an keinen Ort binden. Deshalb hat er das Studium der Musiktheaterwissenschaften in Bayreuth aufgegeben und sich nun zum Wintersemester 2016/17 an der Fernuniversität Hagen im Fach Kulturwissenschaften eingetragen.

Bereits nächste Woche hat Nils Braun eine Hospitanz an der Opéra nationale du Rhin in Straßburg, wo das Stück "La Calisto" aufgeführt wird, ein Drama mit 16 Rollen. Bis Ende April wird er dort sein, ab Juni gehört er dann zunächst als Regieassistent zum Ensemble am Theater in Chemnitz.