"Enormer Kraftakt für die Gemeinde" Von Frank Vetter Malsch - Bei einer Feierstunde in der Mensa der Malscher Hans-Thoma-Schule (HTS) weihte die Gemeinde den ersten Bauabschnitt des Neu- und Umbaus der Gemeinschaftsschule offiziell ein. Der Anbau wird bereits seit Schuljahresbeginn genutzt. Alle Redner hoben die Bedeutung von Investitionen in die Bildung hervor. Das Projekt und seine Ausführung waren nicht unumstritten (wir berichteten). Er sei dankbar, dass das Gebäude Wirklichkeit geworden sei, begrüßte Rektor Trudbert Wipfler die Gäste in der neuen Mensa. Wipfler blickte fünf Jahre zurück, als das Schulgremium die Vorgaben der neuen Landesregierung diskutierte. Es sei ein zukunftsweisendes Raumkonzept von der Schule entwickelt worden, das nun täglich umgesetzt werde. Schulräume haben ein ganz neues Gewicht bekommen. Der Raum wird als "der dritte Pädagoge" bezeichnet, so der Schulleiter. Diesem Anspruch folge die Architektur des Anbaus an der HTS. "Form follows Function" (Form folgt Funktion), habe die Losung geheißen. Ganztagesschulbetrieb und Inklusion seien Beispiele für die veränderten Anforderungen an die Schule. Die Architekten um Michael Weindel hätten ein schlüssiges, anspruchsvolles Konzept entwickelt. Die Schüler sollen sich wohlfühlen; als Beispiel dafür nannte Wipfler die Mensa, die im sozialen Leben an der Schule eine besondere Stellung innehabe: Nicht nur essen, sondern sich auch begegnen und entspannen sollen die jungen Menschen hier. Bürgermeister Elmar Himmel blickte auf die schwierige Entscheidungsfindung hin zu dem insgesamt rund 14 Millionen Euro teuren Schulumbau-Projekt. Es sei schlicht um die Zukunft der Gemeinde als Schulstandort gegangen, so Himmel. Und nur mit der Sekundarstufe an der HTS sei die Zukunft der drei Malscher Schulen gegeben gewesen. Alle Beteiligten seien stolz auf den bisher bewältigten Teil der Wegstrecke zur Modernisierung der HTS sein könnten. Schulamtsdirektorin Elisabeth Groß nannte den Neubau "einen enormen Kraftakt für die Gemeinde". Dieser werde sich auszahlen, zeigte sich Groß überzeugt, die die Bedeutung von Bildung für die Gesellschaft unterstrich. In der Lernlandschaft HTS werde hervorragende Bildungsarbeit geleistet. Architekt Michael Weindel erläuterte den Entwurf, der von Transparenz und Helligkeit sowie der Möglichkeit für Kommunikation und Rückzug geleitet worden sei. Der schwebende Bügel über dem Eingang des Neubaus stelle die Verbindung zum alten Schulgebäude her. Elternbeiratsvorsitzender Markus Burgmann und der Vorsitzende des Fördergemeinschaft Alexander Kopp nannten den ersten Bauabschnitt gelungen und betonten die Bedeutung einer weiterführenden Schule für Malsch. Den wichtigen Wohlfühlfaktor an der Ganztagsschule werde die Fördergemeinschaft mit der Ausstattung für einen ChillOut-Bereich unterstützen. Pfarrer Claudius Zeller und Pastoralreferent Daniel Melcher segneten das Gebäude und die Menschen darin. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgten Schulchöre, die auch beim gestrigen Tag der offenen Tür auftraten.

