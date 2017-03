Roman Apolonov zum Vierten

Rastatt

Rastatt

Betrunken und orientierungslos Rastatt (red) - Ein betrunkener und zugleich orientierungsloser Mann hat am Donnerstag die Rastatter Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge hatte die Beamten verständigt und ihnen gar von einer leblosen Person berichtet. Der 43-Jährige verbrachte die Nacht im Revier (Symbolfoto: red).

Karlsruhe

Lifestyle für Zuhause Karlsruhe (nie) - Draußen kann es in Strömen regnen, drinnen wird davon nichts zu bemerken sein. Denn in die Messe Karlsruhe zieht von Freitag bis Sonntag mit der Lifestylemesse Inventa der Frühling ein - und mit ihm sehenswerte Ideen für Garten, Bauen und Wohnen (Foto: nie).

Rastatt

Aufsicht prüft Wahlbewerber Rastatt (ema) - Wer darf sich eigentlich bei Bürgermeisterwahlen bewerben? Die Frage stellt sich in Au am Rhein, nachdem der Neonazi Christian Worch zugelassen worden ist, obwohl er bereits im Gefängnis gesessen hat. Die Kommunalaufsicht hat geprüft (Foto: av).