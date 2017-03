Fachmesse mit Unterhaltungswert

Von Frank Vetter Iffezheim - Es ging sozusagen wieder rund auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Zwei Tage drehte sich auf dem Geläuf und in der Bénazet-Tribüne alles um rotorgetriebene Fluggeräte: Modellhubschrauber. Die "Rotor live" zog internationale Modellpiloten, Hersteller und Fans an. Bereits zum achten Mal war die altehrwürdige Rennbahn Tummelplatz für High-Tech-Freaks mit Fachgebiet Hubschrauberbau. Veranstaltet wurde die Verkaufs- und Präsentationsmesse, so der offizielle Name der Veranstaltung, vom Baden-Badener Modellsport-Verlag. Mehr als 60 Aussteller präsentierten auf den Etagen der Tribüne alles, was man für den Bau und den Betrieb eines Modellhelikopters braucht: Vom kleinen Schräubchen über Rümpfe und Rotorblätter und kleine Pilotenfiguren im Overall bis hin zu mehreren Tausend Euro teuren Turbinen mit über sechs PS Leistung oder Fertigmodellen, mit denen der Pilot gleich loslegen kann. Aber auch der absolute Neuling fand sein Einstiegsfluggerät: Kleine Multicopter waren zu zivilen Preisen zu haben. Dennoch: "Die Rotor live ist eigentlich eine reine Fachmesse", erläuterte Michael Schneider vom Modellsport-Verlag. Die zweitägige Ausstellung habe sich zur wichtigsten Messe für Modellhelikopter in Europa entwickelt, betonte er. Der Modellhubschrauber sei zwar nicht neu erfunden worden, in Iffezheim stellen die führenden Hersteller aber Weiterentwicklungen vor und betreiben Modellpflege. Da konnte der Besucher am Wochenende auch im 3D-Drucker produzierte Flugzeugteile bestaunen. Das Messeprogramm wurde mit Vorträgen und Workshops komplettiert. Die Vielfalt an Fertigmodellen und Bausätzen sowie die Präsentation von Einzelstücken waren es auch, die einen Besuch der Messeetagen der Bénazet-Tribüne auch für Nicht-Modellpiloten interessant machten. Und natürlich die Flugshows, die die "Rotor live" zu einer Fachmesse mit hohem Unterhaltungswert machen. Die Messebesucher konnten von den Tribünenplätzen aus den Piloten und ihren Fluggeräten bestens zuschauen. "Die Location ist perfekt", unterstrich Michael Schneider. Das finden auch die Protagonisten an den kleinen Steuerknüppeln, die mit ihren Modellhelis unglaubliche Flugmanöver vorführen. Vor allem die sogenannten 3D-Piloten demonstrieren, was mit den High-Tech-Modellen möglich ist. Da zischen Hubschrauber mit fast 300 Stundenkilometer an der Tribüne vorbei. Viel langsamer, für den Zuschauer sozusagen, doch mindestens genauso beeindruckend sind die sogenannten Scale-Modelle. Riesige originalgetreue Nachbauten von "großen" Hubschraubern. Wie der des Schweizers Roland Kaufmann, dessen Bell Jet Ranger-Nachbau im Maßstab 1:33 rund 3,20 Meter lang ist. Oder die BK 117 von Jürgen Worotyla. In unzähligen Arbeitsstunden hat er einen ADAC-Rettungshelikopter mit einem Rotorkreis von 1,80 Metern und Kerosin verbrennender Turbine gebaut. Das Mitglied des Porsche Modellflug Weissach kennt die Iffezheimer Messe, startet am Freitag aber erstmals mit einem seiner Helis. Aufgeregt sei er nicht, er freue sich auf seinen Auftritt. Und wenn die Turbine des Modellhubschraubers dann immer mehr Leistung entwickelt, und die Heli-Replika langsam abhebt, wird dem Zuschauer die Faszination Modellflug verständlich.

