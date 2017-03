Appell für mehr Unterstützung von pflegenden Angehörigen Rastatt (ar) - Jeder spricht von Frauenrechten und Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Im alltäglichen Leben zeigen sich jedoch immer wieder Situationen, in denen Frauen benachteiligt sind und mehr leisten müssen. Dies betrifft insbesondere die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen. Anlässlich des Internationalen Frauentags stellten die regionalen Frauen- und Chancengleichstellungsbeauftragten dieses Thema in den Mittelpunkt eines Frauenfrühstücks im Landratsamt Rastatt. Vor rund 100 Jahren gingen Frauen auf die Straße und erhoben ihre Stimme, weil sie endlich wählen wollten. Heute stehen Frauen ihren Mann im Alltag, fordern mehr Betreuungsplätze für ihre Kinder und mehr Einbeziehung von Männern bei der Erziehung. Doch wie sieht es aus, wenn pflegebedürftige Eltern, Schwiegereltern, Ehepartner oder Kinder betreut werden müssen? Unter dem Motto "wer sorgt für die, die für andere sorgen?" stellten sich Anja Frischkorn vom Pflegestützpunkt, Martina Reichl, Geschäftsführerin der Sozialstation Durmersheim, und Alexandra Schlager, Betriebsratsvorsitzende bei Siemens Rastatt, den Fragen von Carmen Merkel, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gaggenau. Bereits zum zwölften Mal hatten die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Städte Rastatt und Gaggenau sowie des Landkreises Rastatt die Frauen des Landkreises zu einem Frauenfrühstück zum Internationalen Frauentag eingeladen. Wieder mit dabei war die IG Metall Gaggenau. Mehr als 100 Frauen ließen sich im Kreistagssaal drei Stunden lang bei kulinarischen, politischen und kulturellen Leckerbissen verwöhnen. Für die Bewirtung sorgte das Bistroteam des Klinikums Mittelbaden, für die musikalische Umrahmung die Band "Soul Sistas". Rund 328000 Pflegebedürftige, drei Prozent der Bevölkerung in Baden-Württemberg, gibt es aktuell. 72 Prozent werden zu Hause gepflegt, knapp 52 Prozent davon ausschließlich von Angehörigen, 20 Prozent mit Unterstützung eines Pflegedienstes. Und wie bei der Kindererziehung liegt auch die Pflege in den Händen der Frauen. Zwei Drittel der unbezahlten Pflegearbeiten werden von Frauen übernommen, nur ein Drittel von Männern. "Sie haben sich ein Thema ausgesucht, das gesellschaftspolitisch sehr wichtig ist", sagte Landrat Jürgen Bäuerle und appellierte an die Arbeitgeber, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Der Bedarf an Pflege wird aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmen. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wird sich bis 2050 verdoppeln, während die Zahl der pflegenden Menschen immer weniger wird. Schon heute können zwei von drei pflegenden Angehörigen nicht arbeiten oder sind nur in Teilzeit beschäftigt. Dass dies zu niedrigem Einkommen, und schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt führt, ist nur eine Seite. Auf der anderen Seite steht die Überforderung der pflegenden Menschen, die sich oft mit ihrer Aufgabe alleine fühlen. Benötigt werden flexible Arbeitsmodelle, die Möglichkeit von Auszeiten, verständnisvolle Arbeitgeber, Unterstützung seitens der Politik und mehr Sensibilität in der Gesellschaft. Martina Reichl appellierte an alle, den Mut zu haben, ihre Probleme nach außen zu tragen, Anja Frischkorn forderte "mehr Herz und Bauch" und riet allen, sich um Vorsorge zu kümmern. Beratung bietet der Pflegestützpunkt im Landratsamt, (07222) 3812199, E-Mail pflegestuetzpunkt@landkreis-rastatt.de.

